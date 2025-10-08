La UDC lanza en A Coruña Alcmena para impulsar el talento algorítmico en Galicia

La Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña presenta Alcmena, un nuevo programa de mentoría en algoritmos competitivos destinado a potenciar las competencias informáticas, el pensamiento lógico y la creatividad entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Galicia.

La iniciativa arranca este viernes 10 de octubre, con clases de apoyo y mentoría de programación que se desarrollarán cada dos semanas, de 18:00 a 19:00, en la Facultad de Informática.

El programa es impulsado por el Grupo de Investigación Laboratorio de Bases de Datos, que lleva años fomentando la programación competitiva en Galicia y organizando eventos como la Olimpiada Informática Gallega.

Según los responsables del grupo, "las grandes empresas tecnológicas muestran un interés real en este tipo de perfiles, por lo que Alcmena constituye una oportunidad para descubrir vocaciones profesionales con un futuro prometedor".

Alcmena está abierto a todas las personas estudiantes de ESO y Bachillerato de Galicia, sin necesidad de conocimientos previos de programación.

El programa ofrece un máximo de 30 plazas, y las inscripciones pueden realizarse de forma individual a través de la página web del Laboratorio de Bases de Datos.

La inscripción estará abierta durante todo el curso, aunque se recomienda empezar desde el inicio para aprovechar al máximo las sesiones.