La comunidad educativa del CEIP Concepción Arenal de A Coruña reclama más personal de apoyo

Esta mañana de jueves, 2 de octubre, alrededor de 110 personas —entre padres, madres, alumnado y profesorado del CEIP Concepción Arenal de A Coruña— se concentraron a las 09:00 horas frente a las puertas del centro. El objetivo de la protesta es reclamar a la Consellería de Educación la incorporación de más personal de apoyo educativo.

La movilización ha reunido a una gran parte de la comunidad educativa y ha afectado a la circulación del tráfico en la zona de Cuatro Caminos, donde se están registrando retenciones tanto en dirección a la fuente como hacia la calle Ramón y Cajal.

Ante la situación, la Policía Local ha habilitado un carril de circulación en dirección al Corte Inglés para agilizar el tránsito y minimizar las molestias a los conductores.