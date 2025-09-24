Los servicios mínimos de la huelga de profesorado en Galicia mantendrán los centros abiertos

Imagen de archivo de una huelga de profesorado en Santiago de Compostela Europa Press

El personal docente de los centros educativos públicos de Galicia está llamado a la huelga de mañana jueves 25 de septiembre, un parón convocado por los sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG) y por el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG).

El Diario Oficial de Galicia ha publicado los servicios mínimos que deberán establecerse en los distintos centros escolares al tratarse de "servicios esenciales" y no solo educativos, como puede ser la vigilancia y cuidados de los niños y niñas menores de edad que acuden a los colegios.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional recuerda en el DOG que la conciliación entre el derecho constitucional de huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales obliga a la Administración autonómica a fijar unos servicios mínimos indispensables para que se lleven a cabo los servicios esenciales.

De esta forma, se garantizará la apertura y cierre de los centros escolares en sus horarios habituales para cumplir con estos principios y contarán con la necesaria presencia del director o directora o, en su caso, de otros miembros del equipo directivo que lo o la sustituya.

Tal y como recoge Europa Press, la custodia y seguridad de los menores de edad que acudan a un centro docente público es responsabilidad obligatoria de la administración educativa y una parte inseparable del derecho esencial a la educación.

Además, la designación nominal del personal que debe cubrir estos servicios de cuidado o vigilancia será realizada por la dirección del propio centro y será publicado en el tablón de anuncios de los colegios afectados.

El sindicato STEG llama al profesorado a manifestarse en la huelga de este jueves

El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) convoca a más de 30.000 docentes de centros públicos gallegos a salir a la calle a manifestarse en la jornada de mañana jueves, 25 de septiembre.

A través de un comunicado, la organización sindical ha denunciado que, pese a los mensajes "propagandísticos" lanzados desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, dirigida por Román Rodríguez, el curso que acaba de empezar "no trajo más que nuevos recortes".

El sindicato también apunta a la situación de precarización del profesorado y, en consecuencia, al desgaste continuo de la calidad del sistema público de educación.

Según informa Europa Press, denuncian también el rechazo de recursos, principalmente humanos, el incumplimiento de catálogos que regulan el número de docentes por centro y la sustitución de plazas estructurales por parches improvisados en forma de contratos a tiempo parcial.

La manifestación se realizará a partir de las 12:00 horas en la plaza de Cervantes de Santiago de Compostela y terminará en el edificio administrativo de San Caetano.