Sanidade mantiene su postura abogando por una sola facultad de Medicina en Galicia
El conselleiro Antonio Gómez Caamaño ha reafirmado la apuesta de la Xunta frente a los planes de la Unviersidade da Coruña
La Xunta de Galicia se mantiene firme en su defensa de una única facultad de Medicina para la comunidad, pese a los planes de la Universidade da Coruña para incluir esta titulación en su oferta educativa. Así lo ha confirmado una vez más este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que reitera la apuesta por una docencia descentralizada en A Coruña y Vigo para el cuarto y quinto curso.
El titular de Sanidade ha defendido que los profesionales sanitarios, "independientemente" de donde se formen, "van a quedar siempre aquí, en el CHUAC".
"La Xunta mantiene la posición", ha reiterado a preguntas de los periodistas sobre este asunto recogidas por Europa Press. Ha sido durante su visita a la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Inibic, en un edificio anexo al Hospital Materno Infantil de la ciudad herculina.
Asimismo, ha asegurado que "independientemente de que un profesor sea de la Universidade da Coruña, de Santiago o de Vigo, los profesionales sanitarios que hacen asistencia, docencia e investigación aquí, toda su aportación investigadora va a contabilizar en este instituto".
"Todo el potencial investigador del Inibic va a quedar siempre aquí, en el CHUAC", ha incidido, frente a críticas que apuntaban a cambios en el profesorado en la docencia clínica.
Institutos de investigación gallegos
Gómez Caamaño ha aprovechado su visita a estas instalaciones para "concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y visibilizar el trabajo que se hace en los diferentes institutos de investigación de Galicia".
El de la ciudad herculina cuenta con 600 profesionales sanitarios y "una captación de fondos de cerca de nueve millones de euros, más de cien estudios clínicos y una reacreditación del Instituto Carlos III que pone en valor la excelencia de la investigación que se hace aquí, en A Coruña", ha señalado el conselleiro.
En este contexto, el pasado mes de julio, tras las actualizaciones de los conciertos entre el SERGAS y las universidades, el rector de la UDC, Ricardo Cao, denunciaba que los cambios podrían afectar a instituciones como el Inibic.
"É indispensable para estar acreditado, obviamente ter unha investigación de relevancia como é o caso, pero ter tamén ese binomio universidade-hospital", declaró entonces el rector.
El titular de Sanidade ha recordado este martes que "recientemente 33 personas investigadoras han entrado en el sistema sanitario público de Galicia como estatutarios".
Gómez Caamaño ha hecho hincapié en que el Ejecutivo autonómico está trabajando en el decreto para la creación de la categoría de investigador sanitario, "una medida pionera en toda España", así como en la negociación de los convenios colectivos del personal que trabaja en las fundaciones e institutos de investigación.