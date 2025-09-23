Sanidade mantiene su postura abogando por una sola facultad de Medicina en Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el de Educación, Román Rodríguez, esta rueda de prensa tras la reunión del grupo de trabajo de Medicina. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia se mantiene firme en su defensa de una única facultad de Medicina para la comunidad, pese a los planes de la Universidade da Coruña para incluir esta titulación en su oferta educativa. Así lo ha confirmado una vez más este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que reitera la apuesta por una docencia descentralizada en A Coruña y Vigo para el cuarto y quinto curso.

El titular de Sanidade ha defendido que los profesionales sanitarios, "independientemente" de donde se formen, "van a quedar siempre aquí, en el CHUAC".

"La Xunta mantiene la posición", ha reiterado a preguntas de los periodistas sobre este asunto recogidas por Europa Press. Ha sido durante su visita a la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Inibic, en un edificio anexo al Hospital Materno Infantil de la ciudad herculina.

Asimismo, ha asegurado que "independientemente de que un profesor sea de la Universidade da Coruña, de Santiago o de Vigo, los profesionales sanitarios que hacen asistencia, docencia e investigación aquí, toda su aportación investigadora va a contabilizar en este instituto".

"Todo el potencial investigador del Inibic va a quedar siempre aquí, en el CHUAC", ha incidido, frente a críticas que apuntaban a cambios en el profesorado en la docencia clínica.

Institutos de investigación gallegos