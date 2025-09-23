Un estudio sobre soledad no deseada y la edad busca voluntarios en A Coruña

La soledad no deseada y la edad son el foco de un nuevo estudio de la Universidade da Coruña (UDC), impulsado por las docentes Rocío López y Ana García del Grupo de Investigación en Xerontoloxía e Xeriatría de la UDC.

El proyecto busca conocer en profundidad las percepciones sociales sobre la edad y la soledad no deseada y para ello se encuentran recabando datos de personas voluntarias. Las personas que quieran participar podrán cubrir una encuesta anónima abierta a toda la ciudadanía.

Existen dos versiones, una para menores de 60 años y otra para mayores de esta edad.

A través de los resultados que se obtengan, el estudio quiere identificar también los factores que puedan influir en la calidad de vida de personas de distintas generaciones, además de dar visibilidad a realidades desapercibidas y generar conocimiento útil para promover políticas e iniciativas.

Este trabajo forma parte del compromiso del Grupo de Investigación en Xerontoloxía e Xeriatría de la UDC por promover el bienestar integral de las personas mayores y avanzar en la investigación aplicada al envejecimiento activo, al apoyo social y a la mejora de la calidad de vida en todas las etapas de la vida, fomentando una sociedad más acogedora y solidaria.