Imaxina Coruña abre inscripciones para impulsar el talento científico de los estudiantes

El concejal Juan Ignacio Borrego en una edición pasada. Concello de A Coruña.

El Concello da Coruña ha abierto este martes el plazo de inscripción para la quinta edición de Imaxina Coruña, el programa educativo que busca poner a prueba el ingenio y el talento científico del alumnado de Secundaria y Bachillerato.

La iniciativa está dirigida a centros públicos y concertados tanto de la ciudad como de los municipios del área metropolitana, entre ellos Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.

La propuesta municipal, promovida por la Concejalía de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, invita a los grupos participantes a transformar sus ideas en proyectos que contribuyan a resolver problemas reales de la sociedad.

El objetivo es fomentar el pensamiento colectivo, el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones globales.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. A partir de ahí, el certamen se desarrollará en cuatro fases que culminarán en abril de 2026 con la tradicional feria de ideas y la entrega de premios en la Domus.

Además de los galardones para centros educativos y menciones especiales, se otorgarán premios específicos a la sostenibilidad, la innovación y el compromiso social.

Los equipos ganadores en estas categorías, junto a sus docentes, recibirán una invitación para participar o visitar la feria científica Zientzia Azoka en Bilbao el próximo mayo, con gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos.