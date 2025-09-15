La UDC se suma a la celebración de la G-Night con actividades gratuitas en A Coruña y Ferrol Cedida

La Universidad de A Coruña se suma un año más a la organización de la G-Night, la Noche Europea de las Personas Investigadoras. La cita se celebra el último viernes de septiembre en cerca de 400 ciudades europeas y los campus de A Coruña y Ferrol participan con una gran oferta de actividades para todos los públicos.

Por la mañana, las actividades estarán dirigidas principalmente a escolares de las distintas etapas educativas, aunque también al público general por la tarde, a partir de las 18:00 horas, serán para todos los públicos.

La participación en todas estas actividades es gratuita. Toda la información detallada de las actividades está en la página web https://gnight.gal, en el código QR presente en los carteles del evento y en las redes sociales del evento.

Actividades en A Coruña

Horario de mañana

En A Coruña, las actividades tendrán diferentes localizaciones: por un lado, en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, situada en Riazor, se mostrará a escolares el funcionamiento de un buque mediante un simulador. Y por otro, en la DOMUS, a las 12:00 horas, el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) ofrecerá tres talleres para grupos de escolares:

Ingeniería y ciencias de la salud. La aventura del sueño. La vida celular de las enfermedades.

En el campus de Elviña tendrán lugar diversas actividades:

Visitas guiadas al CITEEC, de 12:00 a 13:30 horas, y un recorrido específico en el Laboratorio de Hidráulica a las 17:00 y 18:00 horas, donde los visitantes podrán observar algunos de los ensayos realizados mediante una visita al túnel de viento, a la dársena de puertos y costas, y a los laboratorios de Hidráulica y Construcción.

Visitas guiadas al CITIC, para escolares, de 10:00 a 12:30 horas, con un total de 50 plazas, para conocer ejemplos de proyectos de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y robótica.

Horario de tarde

Ya en horario de tarde, de 18:00 a 21:00 horas, la G-Night contará con actividad en cinco localizaciones diferentes de la ciudad:

En el MUNCYT se podrán disfrutar tres talleres:

'¿Cómo aplicamos las matemáticas, la física, la química y la biología para evaluar tu condición física?', dos turnos a las 18:00 y a las 21:00 horas. 'Las meteoconsultas… ¡el mundo de los avisos meteorológicos!', dirigido a jóvenes de 8 a 12 años, de 18:00 a 19:00 horas. 'Investiga en ciencia y tecnología', dirigido a jóvenes de 9 a 14 años, donde aprenderán sobre IA verde, bioinformática, circuitos electrónicos y sensores, y podrán vivir experiencias de realidad virtual, de 18:00 a 19:30 horas.

En la Dársena la Marina (cercanías de la sede de la Autoridad Portuaria), a partir de las 18:00, se ofrecerán talleres dirigidos al público familiar sobre cómo la investigación en química y biología contribuye a un planeta más sostenible y saludable para todas las especies; conocer problemáticas de contaminación ambiental; observar plancton y microorganismos al microscopio; dar a conocer distintos efectos del viento sobre estructuras; interactuar con diferentes máquinas de ingeniería; evaluar el estado de las rodillas realizando pruebas sencillas; y aprender técnicas de separación en inmunoterapia.

Como novedad, este año habrá una haima de charlas divulgativas, a partir de las 18:00 horas, dirigidas al público adulto, sobre temáticas diversas: ejercicio terapéutico en dolor pélvico crónico; la conducta autolesiva no suicida; sensores e IA para cuidar el medio ambiente; estudio sobre la dieta y la competencia entre nuestros peces; el cambio climático y su relación con nuestra huella ecológica e hídrica; algunos de los sesgos generados por la IA; y soluciones geológicas sostenibles para cuidar el planeta.

Al mismo tiempo, en el Árnica Bar, a partir de las 18:00 horas, también habrá charlas dirigidas al público adulto sobre: los músculos del suelo pélvico; investigación educativa en la formación docente; datos obtenibles de los fósiles; el papel del océano como sumidero de carbono; el uso de la IA en medicina personalizada y para combatir la desinformación y el lenguaje abusivo en redes sociales; y la concienciación sobre el patrimonio histórico y la construcción en madera.

Actividades en Ferrol

Las actividades en Ferrol serán presenciales y están organizadas principalmente a través del CITENI. El horario será de 10:00 a 14:00 horas para el público escolar y de 17:00 a 20:00 horas para el público familiar. En total, se ofrecerán 12 talleres:

'Navegando por un mar en miniatura': modelos de barcos a escala en el canal de ensayos. 'Polímeros sostenibles para la impresión 3D. ¿Es un desperdicio? No, es un polímero 3D', en el Laboratorio de Plásticos. 'La mecánica de fluidos en la cocina': tanto si eres aficionado/a como chef profesional, quizá no imaginas hasta qué punto la mecánica de fluidos influye en el éxito de una receta. 'Taller de matemáticas', a cargo de un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAGA): exploraremos las matemáticas con material manipulable para descubrir qué es un grafo. 'Del ser humano a la máquina: jugando con la ingeniería mecánica', que tendrá lugar en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM). ¿Cómo ensayar el motor de un coche cuando el coche aún no se ha fabricado? 'Visualizando la radiación nuclear y la superconductividad', a cargo de un grupo de investigadores del CITMAGA. Se empleará una cámara de niebla para mostrar partículas alfa saliendo de un núcleo radiactivo y el funcionamiento de un superconductor en levitación magnética. 'Taller de robótica inteligente', en el Laboratorio de Robótica. 'Plásticos que desaparecen: jugando con la ciencia de los biopolímeros': la naturaleza y la ciencia se han aliado para crear una alternativa más sostenible: los biopolímeros, plásticos que pueden biodegradarse; ¿sabías que existen plásticos capaces de desvanecerse sin dejar rastro en el medio ambiente? 'Energía azul: jugando a crear el mar del futuro' 'Cómo conseguir placas solares más sostenibles' 'La energía del mar' 'Combustibles: de la energía al movimiento'

También en Ferrol, la Asociación de Vecinos de Canido, de 18:00 a 21:00, ofrecerá talleres por la tarde para todos los públicos relacionados con la economía del día a día y el marketing.