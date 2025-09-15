La UDC se suma a la celebración de la G-Night con actividades gratuitas en A Coruña y Ferrol
El evento se celebra el último viernes de septiembre en cerca de 400 ciudades europeas y la Universidade da Coruña ha programado una gran variedad de actividades gratuitas para la ocasión
La Universidad de A Coruña se suma un año más a la organización de la G-Night, la Noche Europea de las Personas Investigadoras. La cita se celebra el último viernes de septiembre en cerca de 400 ciudades europeas y los campus de A Coruña y Ferrol participan con una gran oferta de actividades para todos los públicos.
Por la mañana, las actividades estarán dirigidas principalmente a escolares de las distintas etapas educativas, aunque también al público general por la tarde, a partir de las 18:00 horas, serán para todos los públicos.
La participación en todas estas actividades es gratuita. Toda la información detallada de las actividades está en la página web https://gnight.gal, en el código QR presente en los carteles del evento y en las redes sociales del evento.
Actividades en A Coruña
Horario de mañana
En A Coruña, las actividades tendrán diferentes localizaciones: por un lado, en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, situada en Riazor, se mostrará a escolares el funcionamiento de un buque mediante un simulador. Y por otro, en la DOMUS, a las 12:00 horas, el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) ofrecerá tres talleres para grupos de escolares:
- Ingeniería y ciencias de la salud.
- La aventura del sueño.
- La vida celular de las enfermedades.
En el campus de Elviña tendrán lugar diversas actividades:
- Visitas guiadas al CITEEC, de 12:00 a 13:30 horas, y un recorrido específico en el Laboratorio de Hidráulica a las 17:00 y 18:00 horas, donde los visitantes podrán observar algunos de los ensayos realizados mediante una visita al túnel de viento, a la dársena de puertos y costas, y a los laboratorios de Hidráulica y Construcción.
- Visitas guiadas al CITIC, para escolares, de 10:00 a 12:30 horas, con un total de 50 plazas, para conocer ejemplos de proyectos de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y robótica.
Horario de tarde
Ya en horario de tarde, de 18:00 a 21:00 horas, la G-Night contará con actividad en cinco localizaciones diferentes de la ciudad:
En el MUNCYT se podrán disfrutar tres talleres:
- '¿Cómo aplicamos las matemáticas, la física, la química y la biología para evaluar tu condición física?', dos turnos a las 18:00 y a las 21:00 horas.
- 'Las meteoconsultas… ¡el mundo de los avisos meteorológicos!', dirigido a jóvenes de 8 a 12 años, de 18:00 a 19:00 horas.
- 'Investiga en ciencia y tecnología', dirigido a jóvenes de 9 a 14 años, donde aprenderán sobre IA verde, bioinformática, circuitos electrónicos y sensores, y podrán vivir experiencias de realidad virtual, de 18:00 a 19:30 horas.
En la Dársena la Marina (cercanías de la sede de la Autoridad Portuaria), a partir de las 18:00, se ofrecerán talleres dirigidos al público familiar sobre cómo la investigación en química y biología contribuye a un planeta más sostenible y saludable para todas las especies; conocer problemáticas de contaminación ambiental; observar plancton y microorganismos al microscopio; dar a conocer distintos efectos del viento sobre estructuras; interactuar con diferentes máquinas de ingeniería; evaluar el estado de las rodillas realizando pruebas sencillas; y aprender técnicas de separación en inmunoterapia.
Como novedad, este año habrá una haima de charlas divulgativas, a partir de las 18:00 horas, dirigidas al público adulto, sobre temáticas diversas: ejercicio terapéutico en dolor pélvico crónico; la conducta autolesiva no suicida; sensores e IA para cuidar el medio ambiente; estudio sobre la dieta y la competencia entre nuestros peces; el cambio climático y su relación con nuestra huella ecológica e hídrica; algunos de los sesgos generados por la IA; y soluciones geológicas sostenibles para cuidar el planeta.
Al mismo tiempo, en el Árnica Bar, a partir de las 18:00 horas, también habrá charlas dirigidas al público adulto sobre: los músculos del suelo pélvico; investigación educativa en la formación docente; datos obtenibles de los fósiles; el papel del océano como sumidero de carbono; el uso de la IA en medicina personalizada y para combatir la desinformación y el lenguaje abusivo en redes sociales; y la concienciación sobre el patrimonio histórico y la construcción en madera.
Actividades en Ferrol
Las actividades en Ferrol serán presenciales y están organizadas principalmente a través del CITENI. El horario será de 10:00 a 14:00 horas para el público escolar y de 17:00 a 20:00 horas para el público familiar. En total, se ofrecerán 12 talleres:
- 'Navegando por un mar en miniatura': modelos de barcos a escala en el canal de ensayos.
- 'Polímeros sostenibles para la impresión 3D. ¿Es un desperdicio? No, es un polímero 3D', en el Laboratorio de Plásticos.
- 'La mecánica de fluidos en la cocina': tanto si eres aficionado/a como chef profesional, quizá no imaginas hasta qué punto la mecánica de fluidos influye en el éxito de una receta.
- 'Taller de matemáticas', a cargo de un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAGA): exploraremos las matemáticas con material manipulable para descubrir qué es un grafo.
- 'Del ser humano a la máquina: jugando con la ingeniería mecánica', que tendrá lugar en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM). ¿Cómo ensayar el motor de un coche cuando el coche aún no se ha fabricado?
- 'Visualizando la radiación nuclear y la superconductividad', a cargo de un grupo de investigadores del CITMAGA. Se empleará una cámara de niebla para mostrar partículas alfa saliendo de un núcleo radiactivo y el funcionamiento de un superconductor en levitación magnética.
- 'Taller de robótica inteligente', en el Laboratorio de Robótica.
- 'Plásticos que desaparecen: jugando con la ciencia de los biopolímeros': la naturaleza y la ciencia se han aliado para crear una alternativa más sostenible: los biopolímeros, plásticos que pueden biodegradarse; ¿sabías que existen plásticos capaces de desvanecerse sin dejar rastro en el medio ambiente?
- 'Energía azul: jugando a crear el mar del futuro'
- 'Cómo conseguir placas solares más sostenibles'
- 'La energía del mar'
- 'Combustibles: de la energía al movimiento'
También en Ferrol, la Asociación de Vecinos de Canido, de 18:00 a 21:00, ofrecerá talleres por la tarde para todos los públicos relacionados con la economía del día a día y el marketing.