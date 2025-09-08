El CEIP Alfredo Brañas, en A Laracha, contará con plazas de comedor y cuidadora

Los niños y niñas del CEIP Alfredo Brañas, en A Laracha, contarán finalmente con las plazas necesarias para el servicio de comedor y con la cuidadora a tiempo completo que prestaba servicio en este centro escolar.

Una llamada del alcalde la localidad, José Manuel López, sirvió de comunicación de la buena noticia que acababa de llegar desde la consellería de Educación, para alegría de sus usuarios.

La agrupación de padres y madres había convocado una andaina esta tarde a la Virxe de los Milagros de Caión para "pedir un milagro", que era solucionar estos problemas derivados del inicio del curso. Esta protesta quedó suspendida.

El ayuntamiento larachés ha puesto todo de su parte para que Educación finalmente pudiese atender estas demandas del centro escolar, radicado en la parroquia de Paiosaco.

Del mismo modom, habrá una cuidadora también en el CEIP de Caion.