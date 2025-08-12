El Citic de A Coruña se une a una red de la UE para impulsar la igualdad de género en la tecnología

El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic) de la Universidade da Coruña ha sido admitido como miembro institucional del Women in Digital Forum, impulsado por la Unión Europea en el marco del programa Digital Europe. El centro señala que de esta forma refuerza su compromiso con la promoción de la igualdad de género en el ecosistema digital.

El Women in Digital Forum es una plataforma estratégica de alto nivel que trabaja para abordar las causas estructurales de la brecha de género en el ámbito digital. La misión de esta red internacional es generar recomendaciones políticas concretas, movilizar la cooperación entre distintos agentes sociales y fomentar prácticas inclusivas que involucren a responsables políticos, líderes del sector, instituciones educativas y sociedad civil en toda Europa.

En línea con el informe sobre el Estado de la Década Digital 2024, el Foro contribuye activamente al objetivo europeo de duplicar el número de especialistas en TIC para 2030 y aumentar la participación femenina en este sector hasta al menos un 40 %.

Participación en grupos temáticos

El Citic aportará su experiencia en tres de los cuatro grupos temáticos de trabajo del Foro, centrados en fomentar la presencia de mujeres en la educación superior y la formación profesional vinculadas a las TIC, mejorar su participación en las primeras y medias etapas de la carrera profesional en el ámbito digital, y promover su acceso a posiciones de liderazgo dentro del sector.

El centro coruñés contribuirá así en la construcción de una transformación digital más inclusiva y equitativa, para lo que designó el pasado 14 de julio a María Suárez Taboada como persona de contacto para coordinar las acciones. Su nombramiento refuerza la voluntad institucional de consolidar la perspectiva de género en todas las dimensiones de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica.

"La incorporación del Citic al Women in Digital Forum supone un paso decisivo para consolidar su papel como agente activo en la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito tecnológico, alineándose con las prioridades estratégicas de la Unión Europea para la próxima década digital", señala la UDC en un comunicado.

El Foro apoyará directamente a la Comisión Europea y a los Estados miembros en la consecución de los objetivos establecidos en el programa estratégico de la Década Digital: mejorará la participación de las mujeres en la educación y las carreras digitales, promoverá ecosistemas de innovación digital inclusivos y reforzará la reserva de talento de la UE mediante políticas equilibradas en materia de género.