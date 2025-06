La Universidade da Coruña colabora con el MIT en un proyecto sobre el viento en el océano

La Universidade da Coruña está colaborando con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en un proyecto que busca mejorar la caracterización del viento sobre el océano. Concretamente, desde A Coruña el profesor Félix Nieto del Grupo de Mecánica de Estruturas del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) trabaja con el profesor Michael Howland del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del MIT. Ambos han obtenido 30.000 dólares del programa MIT-Spain INDITEX Circularity Seed Fund.

Bajo el título Geospatial Sensing, In Situ Measurements, and Numerical Modelling of Offshore Wind Resources (Detección geoespacial, mediciones in situ y modelización numérica de los recursos eólicos marinos), este proyecto comenzó el pasado mes de mayo y se desarrolla hasta enero del 2027.

En él participan investigadores de ambas instituciones. En el caso de la UDC, también participa Antonio J. Álvarez y alumnado de posgrado.

En qué consiste el proyecto de la UDC y el MIT

El objetivo de la investigación, según explica la UDC, es evaluar y combinar tres tecnologías clave: sensores LIDAR (Light Detection and Ranging), imágenes satelitales SAR (Synthetic Aperture Radar) y modelos numéricos de mesoescala; para reducir las incertidumbres en la estimación de la velocidad y dirección del viento sobre el océano.

Estas tecnologías ya han demostrado su potencial para cubrir un área de estudio donde tradicionalmente resultaba complejo instalar estaciones meteorológicas, siendo de gran interés para actividades como la producción de energía eólica offshore, la navegación o la planificación ambiental.

El profesor Nieto señala que esta investigación busca generar confianza en la creciente disponibilidad de datos sobre el viento marino procedentes de la observación remota vía satélite, combinándolos con datos recogidos directamente en el campo para reducir los errores en los modelos meteorológicos.

“Tendrá un impacto directo nas aplicacións mariñas, incluíndo, pero non limitándose, á produción de enerxía eólica offshore”, afirma.

Por otra parte, Nieto también destaca que "é moi importante a aposta de INDITEX pola investigación e o apoio que presta a través do MIT-Spain Circularity Seed Fund. Grazas a esta iniciativa, que promove o intercambio científico entre equipos de España e Estados Unidos, podemos establecer colaboracións en investigacións cun centro de referencia mundial como o MIT, desenvolvendo proxectos innovadores que teñen un impacto positivo na sociedade e que, ademais, crean un ambiente de traballo moi estimulante, especialmente para os investigadores máis novos”.