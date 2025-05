Ni Medicina ni Educación: este es el título universitario con más ofertas de empleo en Galicia

Conocedores de los beneficios que tiene estudiar una Formación Profesional, son muchos los que optan por esta opción en lugar de realizar carreras universitarias. Así, según una de las webs de empleo de referencia en España, Infoempleo, y LHH Recruitment Solutions, consultora de selección, "en 2024 los estudios universitarios han vuelto a perder peso en Galicia. Ahora están presentes en el 19,11% del empleo publicado, 15,14 puntos porcentuales menos que en 2023". Te contamos todo lo que debes saber sobre este informe.

Este dato quiere decir que la titulación universitaria es el tercer nivel formativo más requerido por las empresas en Galicia, "tras los titulados en FP y los candidatos con estudios de Enseñanza Secundaria y/o Graduado Escolar". Este retroceso en formación universitaria también es notable a nivel nacional, aunque no de forma tan profunda como en Galicia. La titulación de Administración y dirección de empresas (ADE) vuelve a ser la más demandada por las empresas regionales.

La titulación más requerida por las empresas en Galicia en 2024

A falta de pocos días para comenzar los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), son muchos los que tienen los nervios a flor de piel hasta conocer su calificación final y si esta es suficiente para estudiar lo que de verdad quieren. Lo cierto es que algunos no tienen muy claro a qué dedicarse y optan por buscar información sobre las diferentes opciones que tienen disponibles como, por ejemplo, el porcentaje de empleabilidad.

La carrera de Administración y dirección de empresas (ADE) perdió su hegemonía como la titulación más demandada en el año 2020, siendo reemplazada por las titulaciones sanitarias y las relacionadas con la educación. No obstante, en el año 2024 el panorama ha cambiado y ADE "ha vuelto a ser la titulación más requerida para trabajar, con el 4,99% de las vacantes", indican desde el estudio. El año 2023 todavía se encontraba en el cuarto lugar.

En el segundo puesto de titulaciones más demandadas se encuentra Medicina y Biomedicina con el 4,41% de las vacantes. (El año anterior ocupaba la tercera posición). Cerrando el top 3 están las ofertas laborales que buscan titulados en "Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con el 2,61%, tras crecer 1,63 puntos porcentuales en el último año (el mayor incremento del ranking)".

Respecto a la cuarta posición, sube desde el noveno puesto el doble grado de Administración de Empresas y Derecho, con el 2,14% de las ofertas. Por último, en el top 5 de titulaciones con más salidas laborales en Galicia se encuentra Enfermería, con el 1,66%. Esta "cae desde la segunda posición que ocupaba hace un año al sufrir la segunda mayor caída porcentual del año, de 9,49 puntos".

A nivel nacional, el top 5 es un tanto diferente, pues, tal y como señalan en el informe "ADE lidera la demanda, seguida de Comercio y Marketing, Medicina y Biomedicina, el doble grado de Administración de empresas y Derecho, y Ciencias del Trabajo".

Además, es importante señalar que grados como Educación y Pedagogía, "que un año atrás eran los más demandados en Galicia, son los que más ven caer su demanda". Desciendo al sexto puesto, con un 1,43% de las vacantes regionales para universitarios.

La formación universitaria pierde peso en Galicia en 2024

Si nos fijamos en la oferta de empleo publicada en Galicia vemos que los estudios universitarios han vuelto a perder importancia en el pasado 2024. Según indican en el estudio, "están presentes en el 19,11% del empleo publicado, 15,14 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior". Así la titulación universitaria se convierte en el tercer nivel formativo que más requieren las empresas gallegas.

Aunque no se saben a la perfección cuáles son las causas que pueden dar lugar a esta pérdida de ofertas de empleo que exigen estudios universitarios, se cree que todo se debe a la mezcla de diferentes factores de gran importancia. Por un lado, el informe destaca que "la formación académica que no se alinea con las demandas del mercado". España es el país líder de la UE en sobrecualificación, "con un 35,9% de empleados/as trabajando en puestos que no requieren su nivel de estudios". A su vez, es muy notable la escasez de titulados en áreas clave (tecnología e ingeniería sobre todo), así como la preferencia de perfiles con mucha más práctica, que sí tienen los titulados en FP.

Otro de los aspectos que señalan desde el informe es que la demanda de titulados universitarios ha estado condicionada durante varios años a las necesidades de la pandemia. "Una vez totalmente superada esa situación crítica, la bajada en el número de ofertas, tanto en el sector sanitario privado como en el formativo, ha tenido también importantes consecuencias para este nivel".