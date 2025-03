La gran final de la 'First Lego League' reúne a más de 700 jóvenes en el Campus Industrial de Ferrol

La Universidade de A Coruña (UDC) y la Asociación Ingenier@ Soy organizan, este sábado 29 de marzo, de 09:00 a 20:30 horas, la gran final nacional de la "First Lego League" en el Campus Industrial de Ferrol. En esta ocasión, participan un total de 56 equipos de la categoría "FLL Challenge" y más de 700 jóvenes de entre 10 y 16 años de toda España. Los dos equipos que ganen la gran final de la "First Lego League" participarán en el "World Festival First Lego League" que tendrá lugar, en The George R. Brown Convention Center de Houston (Texas), del 16 a 19 de abril.

El evento, coordinado por el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), José Antonio Becerra Permuy, podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la FIRST LEGO League Galicia.

Las presentaciones de los Proxectos de Innovación se harán en las aulas de la Escola

Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) y en las de la Facultade de Humanidades

e Documentación, mientras que el "Xogo do Robot" se disputará en el pabellón de Esteiro y la entrega de premios tendrá lugar, en horario de tarde, en el Auditorio de Ferrol.

Al igual que en la "Fisrt Lego League Galicia", el evento cuenta con la colaboraciones de más de 160 voluntarios y voluntarias, en su inmensa mayoría personal docente, investigador y alumnado de la Universidade da Coruña (UDC).

Además de irse a Texas para competir en el "World Festival First Lego League", los equipos de obtengan el primero y segundo premio en "Valores First", "Proxecto de Innovación", "Deseño do Robot" y "Comportamento do Robot", participarán en otros eventos internacionales: la "Open First Lego League", que tendrán lugar entre los meses de mayo y julio en Grecia, Ciudad del Cabo, California, Massachusetts, Florida y en Sidney.

Los ganadores de la "First Lego League Galicia" que tuvo lugar el pasado 22 de febrero en el Campus Industrial de Ferrol, los equipos Captioma Elementals, de la Academia Captioma Galicia de Ourense, y el Mega Builder Team, del Centro de Formación MEGA Riveira, participarán en este campeonato nacional en la categoría "FLL Challenge".