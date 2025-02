Green Socks, el lugar de A Coruña en el que los niños exploran el mundo mientras aprenden inglés

No es una academia de inglés, sino un espacio en el que los más pequeños exploran el mundo mientras aprenden el idioma. Green Socks abrió este 2025 en A Coruña con una innovadora propuesta en la que los más pequeños se acercan a través de juegos y lejos de las pantallas al idioma.

Ubicado en la avenida Linares Rivas, el respeto, la diversidad y la creatividad son ejes centrales de un proyecto fundado por Cristina Suárez. Precisamente, hablamos con ella sobre su propuesta para aprender inglés de forma fluida mientras los más pequeños abren puertas a nuevas culturas y otros mundos.

¿Qué es Green Socks y cuándo abrió?

Green Socks es un espacio creativo y de aprendizaje para la infancia. Favorecemos que emerjan libremente esas ganas de conocer el mundo tan características de esta etapa. Nos comunicamos en inglés, y aprendemos sobre otras culturas, a través del juego, del arte y de los cuentos.

¿Por qué te has animado a abrir este espacio?

Green Socks no es una academia de inglés. El inglés está siempre presente, es la lengua vehicular de nuestro espacio, pero no lo enseñamos de manera tradicional. Es la puerta que nos abre a explorar otras culturas.

La idea de Green Socks surge porque me fascinan los idiomas, pero también la música, el arte, la literatura y muchas otras disciplinas que tienen que ver con la cultura. Hay temas y personajes muy interesantes y atractivos, también para la infancia, que en mi opinión, no se tratan tanto como podríamos y deberíamos. Debemos disfrutar aprendiendo idiomas y no sentirlo como un castigo u obligación.

¿Qué diferencia a Green Socks de otros espacios para aprender inglés?

Va mucho más allá del aprendizaje del inglés. Es un espacio de creatividad donde peques de 3 a 7 años entran en contacto con este idioma de manera natural, divertida y auténtica. Es su puente para descubrir el mundo, a través de la historia, el arte, el juego.

"Los niños y las niñas tienen derecho a jugar, a experimentar, a explorar el mundo, lo necesitan para crecer de forma sana y feliz. Es nuestra responsabilidad como adultos favorecer que esto pase. ¿Cómo pueden hacer todo esto si toda su atención la está absorbiendo una tablet?" Cristina Suárez, fundadora de Green Socks

En Green Socks no hay sitio para las pantallas. ¿Cómo es el aprendizaje de los niños y niñas?

Las pantallas son una herramienta muy integrada en nuestro día a día, y que, haciendo un buen uso de ellas, nos facilitan la vida, pero debemos de ser conscientes de que no son necesarias para la infancia.

Los niños y las niñas tienen derecho a jugar, a experimentar, a explorar el mundo, lo necesitan para crecer de forma sana y feliz. Es nuestra responsabilidad como adultos favorecer que esto pase. ¿Cómo pueden hacer todo esto si toda su atención la está absorbiendo una tablet? Contamos ya con suficiente información que avala que el uso de las pantallas puede ser perjudicial par el desarrollo, no hay excusas. Por todo esto apostamos por un espacio Screen Free. Nuestro sello es Screen Free, creativity flows.

Apuestas además por las manualidades y respetar el ritmo individual de cada peque. ¿Cómo lo haces?

Sí, al contrario que las pantallas, las manualidades tienen muchísimos beneficios. Sabemos que favorecen la creatividad, la concentración y el desarrollo motriz entre muchas otras cosas, y lo más importante, ¡son divertidas! Trabajamos con metodologías activas.

Tenemos un máximo de 7 peques por grupo y somos dos profes. Esto nos permite disfrutar de toda la diversión y aspectos positivos que tiene el aprendizaje en grupo y, a la vez, atender a las necesidades individuales de cada participante. Tenemos peques de 3 a 7 años, por lo que están en momentos de su desarrollo completamente distintos, por eso brindamos diferentes opciones en las actividades que hacemos.

¿Es importante que niños y niñas se vayan familiarizando y aprendiendo inglés desde que son pequeños? ¿Por qué?

Sí, es fundamental. Creo que en el mundo en el que vivimos, hay un consenso sobre la importancia de los idiomas en general y de dominar el inglés en particular. Es el tercer idioma con mayor número de hablantes nativos, después del chino mandarín y del español y es el idioma oficial en el mayor número de países (59).

Tener la oportunidad de aprenderlo desde una edad temprana y de manera natural, es un privilegio. Nuestra infancia es el momento idóneo para hacerlo, estamos receptivos al aprendizaje en todos los sentidos.

"Cada jueves nos vestimos los calcetines verdes e iniciamos una nueva aventura cultural que fomenta el respeto por la diversidad y celebra las diferentes formas de ver y vivir el mundo" Cristina Suárez, fundadora de Green Socks

Los idiomas no solo son un vehículo de comunicación, sino una puerta a otras culturas. ¿Cómo se trabaja esto en Green Socks?

Cada jueves nos vestimos los calcetines verdes e iniciamos una nueva aventura cultural que fomenta el respeto por la diversidad y celebra las diferentes formas de ver y vivir el mundo. Lo hacemos a través de storytelling, manualidades, con el inglés como vehículo de comunicación e insisto en un espacio "screen free".

En febrero organizas varios talleres. ¿En qué van a consistir?

Iniciamos nuestra actividades acercándonos a la historia y las tradiciones del año nuevo Chino, en el que los peques pudieron hacer su propio dragón de la suerte. Tenemos otros dos talleres, uno de Picasso, en el que indagaremos en su historia, conociendo sus diferentes etapas como artista, algunas de sus obras más reconocidas y crearemos nuestro propio retrato cubista.

Por último, cerraremos el mes celebrando el carnaval de Venecia, elaborando las máscaras típicas de esta festividad.

Y la elección del nombre, ¿a qué se debe?

Green Socks es un nombre muy especial, significa calcetines verdes. En primer lugar, porque en nuestro espacio vamos descalzos, para explorar libremente. Green Socks refleja nuestra forma de explorar el mundo: con un pensamiento creativo, global y respetuoso hacia las personas y el planeta.

Nuestro espacio es un bosque, contamos con un árbol que nos sirve de refugio para reunirnos a contar los cuentos, y nuestros peques se sientan en pequeñas setas. Cada detalle nos recuerda a la naturaleza y a su belleza, y forma parte de nuestros valores transmitir la importancia de cuidarla, de respetarla y de comprenderla.