Rueda defiende la devolución de 22 millones de euros del fondo para plazas infantiles

La pasada semana, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunciaba que la Xunta de Galicia había tomado la decisión de devolver más de 22 millones de euros de fondos europeos destinados a la creación de plazas públicas de educación infantil para niños de entre cero y tres años.

Este lunes, tras comparecer con motivo del Consello da Xunta de Galicia, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, era preguntado a este respecto. El líder del ejecutivo defendía la actuación de la Xunta, recordando que su postura es la de "la gratuidad universal para todas la familias".

Rueda explicó que estos fondos estaban pensados para elevar la escolarización en esta franja de edad, algo que "en Galicia no es necesario", decía el presidente. "Lo que queríamos es que ese dinero sirviera para ampliar, todavía más, esa gratuidad universal. No fue así y, por lo tanto, no resultaba adecuada para Galicia la utilización que se proponía".

"Casos como Koldos y Aldama, en Galicia no los van a encontrar"

Alfonso Rueda fue también preguntado por la contratación de la Xunta con el Grupo Eulen, del que es directiva la hermana del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que se trata de un tema que está siendo debatido en la comisión de investigación, donde se dan "todas las explicaciones", según declaraciones recogidas por Europa Press.

"Lo único que puedo decir es que todas las contrataciones de la Xunta, todas, fueron hechas siguiendo estrictamente los procedimientos legales", ha señalado para subrayar que "casos como Koldos y Aldamas, aquí en Galicia, no los van a encontrar".