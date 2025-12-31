Francisco Vázquez cuenta la divertida historia de cómo A Coruña consiguió el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

El exalcalde convenció a Zapatero de prometerlo en un mitin. Esperanza Aguirre se opuso firmemente y el ministro César Antonio Molina "completó la jugada" gracias al presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda

¿Por qué A Coruña tiene un museo nacional, algo de lo que pueden presumir muy pocas ciudades de España además de Madrid? El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) se inauguró en la ciudad herculina en mayo de 2012, pero su historia comenzó mucho atrás. Según las palabras de Francisco Vázquez, alcalde de A Coruña durante más de 20 años, todo comenzó con un mitin de Zapatero en A Coruña en las elecciones de 2004.

En la presentación en la ciudad de los libros 'Innovadores: 50 historias que hicieron historia' e 'Historias de A Coruña que nadie te había contado', prologado este último por Vázquez, el alcalde contó la anécdota de cómo A Coruña acabó teniendo el museo. En la campaña electoral de marzo de 2004 Zapatero iba a dar un mitin en A Coruña, y le pidió a Vázquez, compañero de partido, ideas para prometer a los coruñeses. El entonces alcalde le sugirió que hablase de una ampliación del aeropuerto de Alvedro, pero también un "museo de ciencia".

Ante la curiosidad del candidato socialista, Paco Vázquez le aseguró que la ciudad estaba entusiasmada por la ciencia al contar con la Casa de las Ciencias, la Domus o el Aquarium Finisterrae, museos todos ellos impulsados por él. Más de 20 años después, el alcalde recordaba entre risas que se le ocurrió todo aquello para salir del paso, y la sorpresa de Zapatero al ver que, tras prometer por todo lo alto el museo, prácticamente nadie aplaudió en el mitin.

Cuando Zapatero le preguntó a Vázquez por la poca repercusión de la promesa, el alcalde se excusó diciéndole que "aquí somos muy prudentes y no damos nada por hecho hasta que se hace", como recordaba ayer el exregidor entre carcajadas.

La oposición de Esperanza Aguirre y el papel de Molina y Fernández Moreda

El alcalde prosiguió su relato de cómo A Coruña consiguió el museo, explicando que la idea le pareció "muy mal" a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya había visto cómo se habían marchado el Museo de la Escultura a Valladolid y el Museo de la Cerámica a Manises (Valencia). Según contó un divertido Vázquez, Aguirre llegó a decir que "nos van a acabar llevando el Prado".

Según continuó contando el alcalde, el nuevo museo de A Coruña se hizo realidad en la segunda legislatura de Zapatero, con Vázquez ya de embajador en el Vaticano, y gracias a la iniciativa del entonces ministro de Cultura, el coruñés César Antonio Molina. "El completó la jugada", comentó el exalcalde. Molina contó con la colaboración del que entonces era presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, que cedió al Estado el edificio que hoy acoge el museo.

La inauguración se realizó ya con Rajoy en el gobierno y con todos los implicados retirados de sus respectivos cargos, y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología hoy sigue siendo uno de los pocos museos de ámbito nacional con sede fuera de Madrid, si bien desde 2014 también cuenta con una en Alcobendas.