El Banco Pastor de A Coruña cumple 100 años: el primer rascacielos de España inspirado en Chicago

Este domingo 9 de noviembre, el edificio del Banco Pastor de A Coruña, uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad, cumple su centenario. La obra, firmada por Antonio Tenreiro, Peregrín Estellés y Emilio Moya, fue en su día el inmueble más alto de España y el primer rascacielos de Galicia en el año 1925.

Se trata de uno de los lugares más fascinantes de la ciudad tanto a nivel arquitectónico como por su historia y las leyendas que lo rodean. "Fue el primer edificio grande que construyó Tenreiro", explica la arquitecta Nuria Prieto a Quincemil.

La construcción del edificio fue encargada por Pedro Barrié de la Maza y el dueño del Banco Pastor, por aquel entonces, Ricardo Rodríguez Pastor. Los arquitectos, prácticamente recién titulados, se decantaron por el estilo de la Escuela de Chicago, una tipología arquitectónica nacida en la ciudad estadounidense donde surgieron los primeros rascacielos. "Nació en unas condiciones muy específicas. Chicago acababa de sufrir un incendio enorme y la gente no confiaba en las estructuras hechas de madera", explica Nuria.

Por ello, a finales del siglo XIX y principios del XX se empezó a desarrollar al lado del Atlántico la tecnología del acero laminado, un material más fuerte que el hierro forjado. Un movimiento que fascinó a los jóvenes arquitectos y que decidieron traer a A Coruña.

El edificio del Banco Pastor terminado

"Son obras de mucha altura, bastante sólidas, con estructura de acero y revestidas de piedra o de hormigón", señala la arquitecta, coruñesa de adopción. Un estilo arquitectónico muy corporativo, en el que la imagen del edificio se asocia con la que quiere transmitir la empresa, como en este caso de un banco.

Cuando se planteó el proyecto, el edificio superaba la altura permitida por la norma: "Pero como era singular, entregaron el proyecto y les permitieron darle más altura", dice Prieto. Por eso, llegó a ser el edificio más alto de España durante unos años hasta que se construyó el edificio España situado en la Plaza de España de Madrid.

Guiño a la ciudad de Batman

Cada mes de agosto la ciudad acoge el Festival Viñetas desde O Atlántico, que llena las calles de figuras a tamaño real de personajes tan conocidos como Spiderman, Astérix y Obélix y el Joker. Lo que muchos no se han parado a pensar es que, curiosamente, el superhéroe Batman se coloca todos los años en la fachada del Banco Pastor. Y puede que tenga una explicación.

¿En qué ciudad se basa Gotham en los cómics de DC? En Chicago.

Sin duda, se trata de un guiño a la Escuela de Chicago en la que se inspiraron los arquitectos para diseñar el edificio. "Siempre que lo veo me hace gracia. Para empezar, es un banco que simboliza el dinero y, además, el único edificio relacionado con Chicago en A Coruña", explica Nuria.

Un edificio que nunca deja de sorprender

Lo cierto es que se trata de una joya arquitectónica que sigue sorprendiendo con los años. Hace unas semanas, el arquitecto técnico Elías de la Puente presentó los resultados de una investigación que demuestra que el Banco Pastor no se sostiene en su totalidad sobre pilotes de madera, como se creía, sino que Tenreiro y Estellés fueron totalmente fieles al estilo de Chicago al emplear un sistema basado en pozos huecos de hormigón.

"Realmente es una decisión increíble en la época, porque Chicago tiene una topografía y un suelo similar al de A Coruña, se encuentra en el entorno de lagos y el suelo es arenoso y limoso", apunta Nuria.

Banco Pastor de A Coruña Quincemil

A lo largo de los años, el edificio ha sufrido diferentes reformas, la última de ellas culminó en 2022, pero fue la ampliación llevada a cabo en 1959 la que dotó al inmueble de la leyenda urbana de "los fantasmas del Banco Pastor".

La arquitecta explica que, por supuesto, los ruidos que se escuchan en el interior del edificio no se deben a fantasmas, sino al ruido de los pilotes de madera utilizados para su ampliación: "Cuando hablaban de que el edificio tenía fantasmas, es porque escuchaban crujir los pilotes".

Además, el edificio cuenta con un magnífico hall de dos alturas con unas decoraciones impresionantes y, que expone, los dibujos que hicieron los arquitectos durante su construcción. "Son magníficos, recuerdan aquel tiempo en el que los arquitectos dibujábamos todo a mano", concluye Nuria.

Un siglo después, el Banco Pastor sigue siendo mucho más que un simple edificio, pues es la silueta que enseñó a A Coruña a mirar hacia el cielo.