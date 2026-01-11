El edificio del parque de la Alameda de Santiago que inició el modernismo en la ciudad

Cuando pensamos en la arquitectura de Santiago de Compostela es inevitable que se nos pase por la cabeza la Catedral de Santiago, símbolo de la ciudad y Bien de Interés Cultural. De estilo románico, gótico y barroco es, además, una de las obras cumbre del arte español a la que cada año miles de peregrinos la visitan para poner punto y final a su Camino.

Sin embargo, si paseamos un poco más por la ciudad podremos observar muchas otras edificaciones de otros estilos artísticos y con un gran interés arquitectónico para la capital gallega. De esta forma, en Compostela se pueden encontrar edificios dentro del movimiento brutalista como la Iglesia de San Fernando, en la rúa da República Arxentina, o edificios más contemporáneos, como el Auditorio de Galicia.

De igual modo, hay un estilo arquitectónico no tan conocido para sus vecinos y visitantes, pero que impregna a una decena de edificios de la ciudad. Se trata del modernismo (o Art Nouveau), un movimiento que surgió a finales del siglo XIX en Europa como reacción a la industrialización de la época y que marcó un cambio radical en comparación con estilos anteriores, también en las edificaciones de Santiago de Compostela.

¿Qué es el modernismo?

En un contexto histórico donde las máquinas y la tecnología de las fábricas marcaban la era de la revolución industrial, surgía paralelamente una nueva sociedad capitalista que demandaba una nueva arquitectura acorde con sus valores económicos y su nueva forma de vida, como ir al teatro o visitar museos.

Paralelamente, también surgía un movimiento de artistas que demandaban una desvinculación con las corrientes artísticas del pasado, marcadas por las vanguardias y sus 'ismos' (cubismo, surrealismo, dadaísmo, etc.). También buscaban liberar a la humanidad de las consecuencias antihumanistas de la tecnología que empapaba a la sociedad de la época. Estos nuevos artistas buscaron una renovación e innovación creativa, tanto en el diseño como en la funcionalidad de los espacios.

A pesar de que se mantuvieron distantes con la industrialización, utilizaron muchos elementos propios de las fábricas, permitiendo el desarrollo de nuevos elementos y técnicas constructivas utilizando hierro o vidrio. El modernismo supuso una fusión de todas las artes en una misma edificación, integrando pintura, escultura y decoración en la arquitectura.

Uno de sus principales exponentes y líderes del Modernismo fue el arquitecto belga Víctor Horta, quien desarrolló un estilo único y revolucionario en la arquitectura y diseñó edificios tan espectaculares como el Palacio de Bellas Artes de Bruselas o la Casa Tassel.

Mientras tanto, en España el Modernismo tuvo su máximo esplendor en Cataluña de la mano de Antonio Gaudí, cuyas obras se caracterizan por una gran inspiración en la naturaleza y las formas vivas como la Casa Batlló o, la todavía inacabada, Sagrada Familia.

Modernismo en Galicia

Galicia tuvo que esperar un par de décadas para contemplar las primeras obras modernistas, ya iniciado el siglo XX. El Modernismo gallego continuará con la tradición arquitectónica ecléctica del siglo anterior, utilizando sus formas clásicas y añadiendo mejoras técnicas y rasgos ornamentales modernistas.

Este movimiento arquitectónico caló, sobre todo, en A Coruña donde el arquitecto coruñés Antonio López Hernández, el arquitecto cubano Ricardo Boán y también los arquitectos Julio Galán Carvajal y Rafael González Villar son los artífices de introducir esta nueva corriente artística en la ciudad, surgiendo ornamentaciones en los distintos edificios y fachadas como en la Casa Cabanela (plaza de San Andrés, 1) o la Casa Tomás de la Torre (plaza de Lugo, 24).

Otra de las ciudades gallegas que contó con un importante número de este tipo de arquitectura fue Ferrol, donde en el barrio de A Magdalena se pueden observar el racionalismo urbano de la época ilustrada con las construcciones modernistas del siglo XX.

Rodolfo Ucha Piñeiro fue el máximo exponente del Modernismo en la ciudad, siendo de su autoría edificios como la Casa Rodríguez Fernández (calle Rubalcava, 55), la Casa Pereira (calle María, 172) o la fonda Suiza (calle Dolores, 67).

López de Rego, padre del modernismo compostelano

La capital gallega tampoco estará exento de este movimiento artístico y será de la mano del arquitecto Jesús López de Rego y Labarta cuando aparezcan las primeras edificaciones modernistas compostelanas, siendo uno de los pioneros en Galicia a la hora de introducir las primeras influencias del estilo Modernista.

López de Rego fue vicepresidente de la Asociación de Arquitectos de Galicia, concejal en el concello de Santiago y arquitecto municipal y diocesano. Buena parte de los edificios modernistas que encontramos en la capital gallega fueron gracias a él.

Introdujo este movimiento en Compostela con la construcción de la casa al escultor compostelano Ramón Núñez Fernández Matheu, ubicada en el parque de la Alameda de Santiago. Construida en el año 1905 se trata de la primera obra modernista de la ciudad y una de las primeras en Galicia.

Sería el propio escultor quien le solicitó el proyecto a López de Rego, quien creó una maravilla arquitectónica aún presente en la ciudad. Lo que más destaca es la fachada del edificio, con superficies lisas con elementos decorativos, y con una ventana oval en el centro como protagonista.

El edificio consta de una serie de esculturas, dos de ellas son los atlantes, figuras de hombres que se suelen poner en las cornisas de los edificios y que aluden al mito de Atlante, quien se suele representar sosteniendo el cielo por haber sido el primero que instruyó a los hombres en el curso de los astros.

De igual modo, no hay que ignorar los laterales altos del edificio con verticales formas modernistas y culminadas con dos esculturas femeninas a ambos lados que recuerdan a las cariátides griegas.

Por todo el edificio se pueden observar diferentes elementos decorativos, como las formas naturales presentes tanto en la fachada como en las columnas y los balcones.

Con esta obra, López de Rego comenzaría una andadura Modernista en la capital gallega dejando edificios tan emblemáticos como el Palacete do Espiño, la capilla de San Lorenzo o la Casa das Máquinas, hoy rehabilitada y que ha sido recuperada para el uso de los vecinos y vecinas de Compostela, siendo usada como un centro cultural y multiusos dinamizando el barrio de Galeras.