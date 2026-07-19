La Casa de las Ciencias de A Coruña ofrece casi 160 plazas diarias para el documental inmersivo '3CLIPSE'

La Casa de las Ciencias, en el marco de la programación de actividades impulsada por el Ayuntamiento con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto, ofrece en su planetario sesiones inmersivas del documental '3CLIPSE', una producción creada para acercar al público uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios de las próximas décadas: los tres eclipses solares que serán visibles desde la Península Ibérica en los años 2026, 2027 y 2028.

El programa consta de dos sesiones: una a las 13:00 horas (en castellano) y otra a las 19:00 horas (en gallego). Los días 25 de julio y 29 de agosto no se ofrecerá la sesión en castellano. El espectáculo estará disponible hasta el próximo 31 de agosto.

La película se estrenó el pasado 26 de junio de forma simultánea en otros treinta y cinco planetarios, museos y centros de ciencia de España y Portugal. "Nuestra ciudad va a ser un lugar privilegiado para presenciar este histórico eclipse. Por eso, desde el Gobierno municipal, hemos querido aprovechar la ocasión para reforzar nuestras acciones educativas y divulgativas y hacer de este acontecimiento algo inolvidable", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

'3CLIPSE' es un proyecto coordinado por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas de Gran Canaria) y coproducido por el Ayuntamiento de A Coruña, a través de los Museos Científicos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La película, dirigida por Fernando Jáuregui, cuenta con la participación del estudio de animación coruñés Antaruxa y de los técnicos de los Museos Científicos Bibiana García Visos (producción) y Marcos Pérez Maldonado (guion).

La producción combina divulgación científica, narrativa visual y emoción para ofrecer una experiencia inmersiva dirigida a público a partir de diez años. A través de la historia de una niña y su abuela, el programa acompaña a la audiencia en un viaje por la relación entre el ser humano y uno de los fenómenos más espectaculares del cielo. '3CLIPSE' invita a descubrir cómo se producen los eclipses, qué significaron para distintas culturas a lo largo de la historia y por qué siguen despertando fascinación en pleno siglo XXI.

Además del programa del planetario, la iniciativa pone a disposición del público en su página web una exposición descargable, una guía didáctica, vídeos divulgativos y diversos recursos educativos.

Preparativos para una jornada histórica

Ante la importante previsión de desplazamientos para el día del eclipse —que coincide además con la celebración del Trofeo Teresa Herrera en Riazor—, la alcaldesa, Inés Rey, informó esta semana de los preparativos que ultima el Ayuntamiento, con más de 300 efectivos previstos en el dispositivo especial de seguridad, el refuerzo del transporte urbano y la habilitación de aparcamientos disuasorios en los campus universitarios de A Zapateira y Elviña, para que quienes lleguen a A Coruña en vehículo particular puedan estacionar allí y utilizar después una línea especial de autobús urbano para desplazarse por la ciudad.

El día del eclipse se mantendrán las líneas regulares de autobús, con las modificaciones habituales en las líneas 3, 3-A, 7 y 11 debido a los cortes de tráfico en el paseo marítimo, como ocurre durante la noche de San Juan.

A estas líneas se sumará un servicio especial que conectará el campus de A Zapateira con la plaza de Pontevedra, recogiendo también a los usuarios de los aparcamientos disuasorios de Ciencias, Filología y el campus de Elviña. Esta línea funcionará durante toda la jornada y, a partir de las 18.00 horas, se reforzará con dos autobuses adicionales, manteniendo una frecuencia de diez minutos.

Además, se reforzará la línea 3-A para facilitar los desplazamientos a los principales accesos de O Portiño y el monte de San Pedro. El acceso a ambos puntos será únicamente a pie para evitar aglomeraciones.

Para facilitar la localización de lugares desde los que observar el eclipse, los servicios municipales han identificado numerosos enclaves distribuidos por los distintos barrios de la ciudad. Estos puntos están geolocalizados y pueden consultarse a través de un visor interactivo disponible en la página web del Ayuntamiento.