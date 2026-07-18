José Edelstein, físico teórico, avisa sobre el eclipse en A Coruña: "Ocurre una vez en la vida. O ninguna"

El próximo 12 de agosto, A Coruña será uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse solar total, un fenómeno astronómico que durará poco más de un minuto, pero cuyo recuerdo puede permanecer toda la vida.

El físico teórico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela José Edelstein explica qué hace tan excepcional este acontecimiento, por qué la ciudad herculina parte con ventaja para observarlo y qué errores deben evitar quienes quieran disfrutar del espectáculo sin poner en riesgo su vista.

Además, reflexiona sobre la capacidad de asombro que sigue despertando un eclipse en plena era de la inteligencia artificial y las redes sociales, y recuerda que contemplar uno desde la Tierra es un privilegio que no existe en ningún otro lugar del Sistema Solar.

Dentro de mil millones de años los eclipses totales dejarán de existir porque la Luna se aleja poco a poco de la Tierra. ¿Cree que somos conscientes de que estamos viviendo un privilegio cósmico irrepetible?



No lo somos, pero no tanto por el motivo que mencionas. Si bien es correcto, está claro que lamentarnos por lo que ocurrirá dentro de mil millones de años sería un poco extravagante. Tenemos muchos motivos para lamentarnos por acontecimientos del presente. Pero es cierto que no solemos valorar lo que damos por sentado. No hay ningún otro suelo firme en el Sistema Solar desde el que podamos disfrutar del bellísimo espectáculo que brinda la desmelenada corona solar durante un eclipse total.

No sabremos hasta pocas horas antes si unas nubes traviesas nos chafarán el espectáculo José Edelstein, físico teórico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.

Se dice que A Coruña, por su localización, es perfecta para ver el eclipse del 12 de agosto. ¿Qué factores la convierten en una de las ciudades más idóneas del país para disfrutar de este evento?



El eclipse ocurrirá con el Sol muy bajo en el horizonte, hacia el oeste. Hay muchos puntos de A Coruña que en esa dirección tienen el mar, carente de obstáculos que puedan tapar el eclipse. Además, cuanto más al este nos desplacemos en la península, el Sol estará progresivamente más bajo y el problema anterior será más agudo. Eso sí, no sabremos hasta pocas horas antes si unas nubes traviesas nos chafarán el espectáculo.



Vivimos rodeados de inteligencia artificial, redes sociales y pantallas. ¿Cree que un eclipse sigue teniendo la capacidad de recordarnos que hay fenómenos naturales mucho más impresionantes que cualquier tecnología creada por el ser humano?



Si además de disfrutar del espectáculo nos adentramos un poco en la ciencia de los eclipses, los detalles de la compleja mecánica celeste que está detrás de su regularidad y principales características, podemos amplificar nuestra capacidad de asombro, tal como ocurre cuando estamos frente a una obra de arte y alguien nos explica detalles que no son fácilmente apreciables sin contar con más información. Espero que a nadie se le ocurra interponer su teléfono móvil entre el Sol eclipsado y su mirada, como suele verse en los conciertos.



Muchos recordarán exactamente dónde estaban durante ese minuto de oscuridad. ¿Por qué un fenómeno astronómico tan breve deja un recuerdo tan duradero?



Por su excepcionalidad. En promedio, no suele repetirse un eclipse total de Sol en la misma localidad hasta que pasan casi 4 siglos. En el caso de A Coruña, el anterior fue el 30 de agosto de 1905, pero el próximo (y no será total sino parcial) ocurrirá el 17 de noviembre de 2180. Esto ocurre una vez en la vida de una persona. O ninguna.



Si después del eclipse tuviera solo treinta segundos para convencer a un niño de que estudiara física o astronomía, ¿qué le diría?



Con un niño quizás lo más efectivo sea la psicología inversa: “¡ni se te ocurra estudiar física o astronomía!”. Hablando en serio, una vez pasado el momento de la maravilla sensorial, le diría “¿Te gustaría entender por qué, cuándo y cómo ocurre? ¿Sabes que gracias a esta efímera noche en la mitad del día sabemos que la luz cae, el Universo se expande y caen sobre la Tierra millones de partículas?"

Lo más raro son los eclipses híbridos José Edelstein, físico teórico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.

Aunque todos hemos visto dibujos de cómo se produce un eclipse, ¿cuál cree que es el detalle que más sorprende cuando uno entiende realmente qué está ocurriendo entre el Sol, la Luna y la Tierra?



Lo más raro son los eclipses híbridos, que comienzan siendo anulares, se vuelven totales a mitad de camino y terminan siendo nuevamente anulares. Sorprende constatar, a través de las llamadas perlas de Baily, que podemos ver los valles y montañas de la Luna. También el brusco descenso de la temperatura con sus consiguientes vientos. Y si el eclipse es parcial, sorprende mucho ver múltiples imágenes de lo que está ocurriendo arriba de nuestras cabezas en la sombra de los árboles.



Cada eclipse total viene acompañado de advertencias sobre cómo observarlo sin dañar la vista. ¿Qué errores sigue cometiendo la gente y cuál sería la forma más segura de disfrutar de un espectáculo como este?



Nos dicen que tenemos que utilizar gafas de eclipse homologadas y que solo podemos prescindir de ellas durante la totalidad, cuando el Sol está completamente cubierto y podemos ver su tenue corona. ¡Y debemos hacer caso! Las pupilas se dilatan a medida que el Sol se va cubriendo, a diferencia de lo que ocurre durante un día normal, y pocos segundos de exposición directa pueden provocar daños permanentes. El error que cometen algunas personas es hacer caso a lo que dice un jugador de fútbol sobre temas de salud antes que a la comunidad científica...