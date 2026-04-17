El fenómeno que explica el curioso círculo que se pudo ver en el cielo de Oleiros (A Coruña)

Esta tarde de viernes algunos paseantes pudieron observar un curioso fenómeno meteorológico en Oleiros. Aunque a primera vista pudiera confundirse con un arcoíris, el círculo que se dibujó alrededor del sol era en realidad un halo solar.

La curiosa imagen no siempre es fácil de ver. Para ello se tienen que dar unas condiciones muy exactas. Juan Taboada, coordinador de MeteoGalicia, explica que este suceso se pudo observar esta tarde porque las nubes eran altas, tipo cirros. "Esos cirros están formados por cristalitos de hielo hexagonales que en un ángulo determinado desvían la luz del sol", añade.

Por eso, comenta también, respecto al sol y al observador "todos lo puntos tienen el mismo ángulo".

Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia, expone además que las circunstancias para que se produzca un halo solar son similares a las de un arcoíris. "El fenómeno físico que está detrás de ambos meteoros ópticos es el mismo: la refracción de laluz al cuando pasa de un medio físico a otro", apunta.

En el caso de un arcoíris sucede cuando "los rayos de luz solar atraviesan las gotas de agua de la lluvia o de las nubes de lluvia" y en el de un halo solar, como el visto hoy, "cuando los rayos de sol atraviesan los cristalitos de hielo de nubes altas (cirros y cirrostratos)".