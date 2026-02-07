Inmaculada Rodríguez: "Los inversores buscan ecosistemas solventes, y Galicia tiene uno muy compacto y diverso"

Galicia se convertirá de nuevo en epicentro de la innovación y la inversión científica con la cuarta edición de “Invertir en Ciencia Sí es Rentable”, un foro que consolida su papel como punto de encuentro entre la ciencia, la tecnología y el capital privado. Organizado por Unirisco y Xesgalicia, el evento reunirá a más de cincuenta ponentes para debatir sobre el papel de las tecnologías Deep Tech -la ciencia que impulsa la próxima revolución industrial- y su impacto en sectores clave como la biotecnología, la salud, el ámbito aeroespacial y la seguridad.

El evento, cuyo plazo de inscripción continúa abierto, tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero en Santiago de Compostela. Se trata de un evento que "busca crear un espacio de encuentro entre inversores y el sector de la ciencia, nos cuenta Inmaculada Rodríguez, directora general de Unirisco, uno de los organizadores de este encuentro.

¿Cómo ha evolucionado el evento desde su primera edición hasta consolidarse como referente gallego entre ciencia e inversión privada?

Este evento lo iniciamos hace cuatro años. Ahora lo organizamos con la idea de crear un espacio de encuentro entre inversores y todo el sector vinculado a la inversión en ciencia, incluyendo investigadores, y también para mostrar lo que tenemos en Galicia.

Lo cierto es que hemos logrado bastante éxito, porque siempre abordamos temas de debate muy interesantes que a la comunidad le gusta tratar y sobre los que puede reflexionar. Este año, por ejemplo, nos centraremos en la salida de las spin-off, el capital riesgo debe estar un tiempo pero no quedarse en la organización. Es un asunto complejo para nosotros y para todo el ciclo de inversión. Queremos mostrar todo el potencial, las capacidades y los proyectos que existen en Galicia, tanto en nuevas tecnologías como en biotecnología, salud y otros ámbitos de manera transversal.

¿En qué va a consistir el evento de este año?

Este año, por ejemplo, comenzaremos visitando el CITIUS, el centro de inteligencia artificial de Santiago, que es una incorporación novedosa en el programa, ya que nunca lo habíamos incluido antes. Creemos que es muy importante dar a conocer todo lo que desarrollan allí, así como sus tecnologías y proyectos.

Por otra parte, la tarde del día 11, en la primera jornada, se celebrará la sesión en el salón noble de Fonseca. Destaca tanto por su temática como por la variedad de participantes: representantes del mercado alternativo bursátil, inversores que han logrado exits muy relevantes, investigadores y emprendedores que han alcanzado grandes éxitos en el desarrollo de sus negocios.

Contamos con un plantel impresionante, al igual que en la jornada del día 12. Además, tendremos el privilegio de cerrar con una tertulia entre Cristina Garmendia y José Cabanas (Estrella Galicia), que será sin duda muy interesante. También participarán agentes destacados del ecosistema europeo relacionados con los ámbitos de la seguridad y la defensa.

Todavía está abierto el plazo de inscripción, ¿a quién esta dirigido este evento?

El evento está dirigido a cualquier científico, tecnólogo o investigador que tenga cierta inquietud o curiosidad por emprender y explorar la posibilidad de crear su propio proyecto. También está pensado para empresas y corporaciones con interés por la innovación y ganas de conocer nuevos proyectos, por lo que resulta muy indicado para ellas. Y, por supuesto, para cualquier inversor, incluso particulares a los que les interese la inversión en ciencia. De hecho, la nueva Ley de Startups contempla bonificaciones fiscales para inversores no profesionales. Así que no hace falta ser experto en inversión, basta con tener curiosidad y sentir motivación por entender el porqué y el para qué de invertir en ciencia. Todos están invitados.

Con el boom del venture capital en 2025, ¿cómo esperáis que esa ola inversora llegue a proyectos biotecnológicos y aeroespaciales de Galicia?

Una de las maneras que tenemos de hacerlo es precisamente a través de iniciativas como estas jornadas, que sirven para atraer la atención de los inversores hacia nuestro ecosistema. Tanto de aquellos especializados como de los que empiezan a acercarse al sector, porque ahora están surgiendo muchos fondos europeos orientados a la inversión en lo que se conoce como Deep Tech, especialmente en las primeras fases de desarrollo de proyectos.

Existen numerosos fondos europeos de resiliencia y de soberanía que buscan fomentar la independencia tecnológica. Por eso creemos que es muy importante que estos nuevos inversores puedan conocer lo que Galicia ofrece: un ecosistema compacto y diverso en áreas como la tecnología cuántica, el desarrollo de fármacos o el sector agroalimentario.

Al final, los inversores buscan ecosistemas y proyectos solventes e interesantes, mientras que los proyectos necesitan encontrar financiación, especialmente en sus primeras etapas.

Las spin-off Deep Tech gallegas provienen en su mayoría de las universidades

Sí. De hecho, aquí contamos con tres universidades muy punteras en todo lo relacionado con la creación de proyectos capaces de transferir sus tecnologías a la sociedad y a las empresas. La Universidad de Santiago, por ejemplo, acaba de situarse como la cuarta de España en producción de spin-off, según un estudio realizado por el Mobile World Congress. No solo destaca por su producción científica, sino también por su capacidad para generar este tipo de empresas, lo que constituye un hito importante y refleja el esfuerzo que desde hace años se está realizando para impulsar la creación de empresas tecnológicas desde las universidades gallegas.

Para un científico gallego que quiera captar financiación, ¿cuál es el primer paso práctico que le recomendáis?

Lo primero es contactar con las oficinas de valorización que existen tanto en las universidades como en los centros científicos y tecnológicos. Eso es fundamental, porque son quienes conocen las hojas de ruta y pueden ayudar a validar la tecnología, la protección intelectual de los descubrimientos y otros aspectos clave. Además, mantienen una conexión directa con la administración pública —la Xunta de Galicia, la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) o el Igape—, que pueden orientarles sobre las diferentes ayudas públicas disponibles, tanto a nivel gallego como nacional.

Estas entidades dominan muy bien el mapa de ayudas y las etapas del proceso. Desde GAIN, por ejemplo, se organizan numerosas jornadas, sesiones formativas e iniciativas pensadas para acompañar a los investigadores y emprendedores. Dentro de la red de centros singulares, de investigación y de las propias oficinas de valorización, se difunden continuamente actividades que resultan muy interesantes para quienes están dando sus primeros pasos.

El primer paso, por tanto, debe ser acudir a esas oficinas de valorización —las antiguas OTRIS—, presentes en universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas. Y, por supuesto, también pueden contactar con UniRisco, como empresa de capital riesgo científico y tecnológico en Galicia, desde donde podemos orientarles y ayudarles a iniciar su camino en el ecosistema de innovación