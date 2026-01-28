La Xunta destaca los premios de investigación RAGC-Barrié como ejemplo del talento de I+D+I

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, reconoció hoy el trabajo de los investigadores galardonados con los Premios de Investigación de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y de la Fundación Barrié en el acto de apertura del curso académico 2026. Estos reconocimientos distinguen la investigación de excelencia que se desarrolla en Galicia en las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Técnicas y Ciencias Sociales.

El representante de la Xunta puso en valor el papel de la I+D+i "para mejorar la calidad de vida de las personas y para dar respuesta a los retos complejos de la sociedad actual", al tiempo que destacó la labor de las personas premiadas por su contribución científica y por la transferencia del conocimiento a la ciudadanía como ejemplo de talento en este ámbito.

En este sentido, Román Rodríguez subrayó la importancia de estos premios como instrumento para impulsar el talento investigador joven y consolidar trayectorias científicas de alto nivel en Galicia, en línea con la apuesta de la Xunta por reforzar un sistema sólido, competitivo y conectado con la realidad social y productiva.

Además, el representante del Gobierno gallego garantizó el compromiso de la Xunta con el fortalecimiento de la I+D+i. Prueba de ello es la reciente convocatoria de ayudas para apoyar el desarrollo del trabajo de los grupos de investigación, dotada con 29 millones de euros para financiar su actividad hasta 2030. Esta línea de apoyo, abierta hasta el próximo 19 de febrero, permitirá consolidar las unidades de investigación más competitivas y avanzar en la proyección de Galicia como referente científico.

Investigadores premiados

En la categoría de Ciencias Básicas, el premio recayó en María Dolores Mayuán, doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO) de la Universidad de Vigo. Su trabajo se centra en el estudio de los mecanismos implicados en la progresión del cáncer y de otras enfermedades asociadas al envejecimiento, como la artrosis.

Los accésits en esta categoría fueron para Manuel Souto Salom, investigador Oportunius en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, por su trabajo en el desarrollo de electrodos orgánicos para baterías más sostenibles, y para Hamza Al-Shdaifat y Susana Rodríguez, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela, por sus aportaciones en este ámbito.

En la categoría de Ciencias Técnicas, la premiada fue Cristina Gallego Rodríguez, investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales (CRETUS) de la Universidad de Santiago de Compostela. Su trabajo aborda los desafíos ambientales y tecnológicos de la industria pesquera, contribuyendo al desarrollo de soluciones más sostenibles para un sector estratégico de la economía gallega.

El accésit fue concedido a un equipo del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidad de A Coruña, liderado por Javier Pernas Álvarez, por sus avances en el ámbito de la ingeniería naval e industrial.

Finalmente, en Ciencias Sociales, el reconocimiento fue para Iria González Romero, investigadora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, por su trabajo sobre la gestión sostenible de la denominada última milla en el comercio electrónico, un ámbito clave para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia logística. El accésit en esta categoría recayó en María Garrido Ruso, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela, por su estudio sobre el impacto de las prácticas sociales y de gobernanza en el rendimiento de las pymes.