El CICA de A Coruña suma una nueva investigadora con Natalia da Silva

El Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) ha sumado una nueva investigadora. Se trata de la científica Natalia da Silva Lima, que se une al grupo Exprela a través del programa Ramón y Cajal. Ahora formará parte del estudio del metabolismo y los nuevos fármacos contra la obesidad.

Da Silva es nutricionista de formación y cuenta con experiencia científica en el campo de las enfermedades metabólicas. A lo largo de su carrera ha participado en varios estudios relacionados con los mecanismos implicados en enfermedades crónicas de gran impacto social.

Es doctorada desde 2014 por la Universidade do Estado de Rio de Janeiro y su etapa postdoctoral se centra en la nutrición y en las ciencias de la salud. Entre 2018 y 2024 ejerció como investigadora asociada en el CIMUS de la Universidade de Santiago de Compostela, profundizando su conocimiento de la obesidad, la diabetes y la enfermedad hepática grasa no alcohólica.

Impulso a la investigación biotecnológica de la UDC

La incorporación de Da Silva supone un paso adelante en la investigación biotecnológica de la universidad coruñesa. Su línea de trabajo actual se centra en los efectos a largo plazo de fármacos para la pérdida de peso como Semaglutida y Tirzepatida.

Su experiencia académica se complementa con un paso por la industria farmacéutica, en la que participó en proyectos preclínicos para el desarrollo de nuevos fármacos.

Con su incorporación, el CICA cuenta con 17 investigadores e investigadoras del programa Ramón y Cajal.