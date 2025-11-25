František Baluška en A Coruña: "Todas las células vivas realizan funciones esenciales"

El reconocido científico František Baluška impartió este martes la conferencia Neurobiología vegetal: inteligencia, cognición y comunicación en las plantas en el CFA de Guísamo. Baluška presentó las últimas investigaciones que muestran cómo las plantas perciben, procesan información y se comunican, ofreciendo una nueva visión sobre su capacidad para responder de forma adaptativa y sobre su papel activo en los ecosistemas

"Todas las células vivas realizan funciones esenciales y procesan información. Las neuronas, también células pero protegidas en el cráneo, están especializadas en la percepción de señales y la comunicación. Comprender que la conciencia emerge del trabajo coordinado de miles de millones de células cambia por completo cómo entendemos la vida", explicó František Baluška.

Esta charla, última del programa Reverdecer, formó parte de un proyecto de divulgación científico–artístico–social impulsado por el Centro de Arte Fundación María José Jove a través del programa Componer Saberes, de la Fundación Daniel y Nina Carasso, en colaboración con el CFEA de Guísamo y Acagal.

El objetivo fue sensibilizar sobre la ecofisología vegetal y divulgar esta disciplina científica y su contribución a la protección de los bosques autóctonos y a la lucha contra el cambio climático.

Aunque tradicionalmente considerados organismos pasivos o "semi-vivos", las plantas —especialmente las plantas con flores— acumulan cada vez más evidencias de poseer formas propias de inteligencia, cognición y comunicación. Baluška explicó cómo estos organismos modifican activamente tanto su entorno abiótico como biótico, influyendo en patrones climáticos y en el funcionamiento de ecosistemas completos.

Baluška también abordó la liberación de compuestos orgánicos volátiles que las plantas utilizan para comunicarse entre sí, atraer o repeler insectos y modificar su entorno, un campo de estudio que está transformando la manera en que entendemos la vida en la Tierra.

El científico explicó por último que comprender mejor los procesos de inteligencia y comunicación vegetal será clave para sostener la biodiversidad, los ecosistemas y los patrones climáticos, así como para afrontar los desafíos ambientales y sociales de nuestra época.