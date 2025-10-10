Carlos Oliete, gallego experto en energía: "Hay riesgo de sufrir otro apagón, pero se toman medidas para disminuirlo"

¿Existe de verdad un riesgo de volver a sufrir un apagón? El pasado 28 de abril, España vivió un hito histórico: un apagón que dejó sin luz a toda la península Ibérica. Tras esto, las preguntas sobre la integridad del sistema eléctrico han vuelto a estar sobre la mesa.

En Quincemil nos hemos puesto en contacto con Carlos Oliete, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, quien ha ofrecido una reflexión profunda sobre la situación actual y los desafíos del sistema eléctrico español.

"El sistema eléctrico está diseñado en los 80 o 90 con una situación que hoy en día no se corresponde con aquella realidad"

Según Oliete, el apagón de abril dejó en evidencia una realidad técnica que muchos evitaban reconocer: "El sistema eléctrico está diseñado en los años 80 o 90, cuando las circunstancias, tanto de generación como de consumo, eran completamente distintas a hoy en día".

Por aquel entonces, el sistema se basaba principalmente en centrales térmicas, nucleares e hidráulicas, energías que, a diferencia de las renovables, son síncronas y estables.

El crecimiento acelerado de las energías renovables, "absolutamente imprescindibles, necesarias y de futuro", subraya el experto, no ha ido acompañado por una modernización equivalente del sistema de gestión de la red. "El desarrollo de las renovables ha sido mucho más rápido que la adaptación de la red para asumirlas", explica Oliete.

La intermitencia de fuentes como la solar o la eólica, sumada a su escasa capacidad para regular la tensión, plantea riesgos de inestabilidad si no se disponen de mecanismos de respaldo adecuados.

Los momentos de mayor riesgo, según Oliete, se dan en primavera y otoño, cuando el consumo es bajo -sin calefacciones ni aire acondicionado- y, sin embargo, la generación renovable sigue siendo alta. "Cuanta más proporción de renovables haya, hay menos estabilidad".

En estas circunstancias, el porcentaje de renovables en la red se incrementa, reduciendo su estabilidad. "Si no tienes energías de respaldo síncronas y estables, como la nuclear, la hidráulica o el ciclo combinado, cualquier oscilación puede provocar problemas", advierte.

Riesgo o no de sufrir otro apagón

"Mientras la penetración de renovables sea un porcentaje alto y no haya una energía de respaldo síncrona y estable suficiente, se puede volver a producir", apunta Carlos Oliete. No obstante, desde abril se han adoptado medidas urgentes, como el refuerzo de la energía de respaldo síncrona y estable en la red.

Para Oliete, esto representa "un reconocimiento de que no había suficiente, y eso ahora está encareciendo nuestra factura eléctrica, porque eso tiene un coste". Y añade: "Riesgo hay, cosa que se negaba hace pocos meses, pero se van tomando medidas para que el riesgo disminuya".

Sin embargo, critica que muchas decisiones se sigan tomando de forma reactiva: "Mal vamos si una situación tan complicada tiene que ir resolviéndose con medidas urgentes de un día para otro", sentencia.

Una de las cuestiones menos conocidas, pero de gran relevancia, es el autoconsumo. Actualmente, este representa cerca del 15% del consumo total del país, pero su principal problema es que está "fuera del radar", es decir, no está controlado por el sistema eléctrico.

Esto dificulta aún más la gestión de la red, ya que parte de la generación y consumo escapan a la supervisión directa. "Por eso, Red Eléctrica ha hecho una propuesta de crear un centro de control de autoconsumo", explica.

Mirando al futuro, está prevista para 2030 la instalación de ocho compensadores síncronos, dispositivos clave para estabilizar la tensión en la red.

También se contempla el impulso de sistemas de control dinámico de tensión en las renovables, y un papel más relevante del almacenamiento energético "por una mayor apuesta por sistemas de almacenamiento (baterías y centrales de bombeo)", señala.

Así, aunque se han dado pasos positivos, Oliete considera que respecto al pasado abril, "no han ido a la raíz de por qué ha pasado y la raíz es clara: la penetración de las renovables que no ha ido acompañada de las medidas que hubieran sido imprescindibles para que esa incorporación no ocasionara problemas".

Para Oliete, "falta una auténtica reflexión de cómo afrontamos la nueva situación del sistema eléctrico con la gran implantación de los renovables que, por supuesto, son imprescindibles y necesarias, pero hay que ir planteando esas soluciones de la manera más urgente posible. El incremento de la capacidad de interconexión con Francia sigue siendo un tema prioritario", finaliza el experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia.