El Muncyt de A Coruña celebra la Noche Gallega de las Personas Investigadoras: todas las actividades

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña ha preparado actividades especiales con motivo de la G-NIGHT, Noite Galega das Persoas Investigadoras. Lo ha hecho en colaboración con la Universidade de A Coruña y la delegación de Galicia de Aemet, con las que ha preparado una interesante programación para este sábado 26 de septiembre.

La G-NIGHT es un evento de comunicación de la ciencia que se celebra en cientos de ciudades europeas el último viernes del mes de septiembre. Investigadores e investigadoras comparten de forma amena sus conocimientos en formatos y lugares para que todo el mundo disfrute de la ciencia.

El Museo ofrece el próximo 26 de septiembre diversas actividades orientadas a todo tipo de público. El acceso es gratuito con reserva previa y hasta completar aforo a través del correo electrónico reservascor@muncyt.es. Las actividades previstas este sábado son: