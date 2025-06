El CICA de la Universidade da Coruña celebra una charla sobre fármacos marinos

Este viernes 27 de junio, a las 12:00 horas el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía de la Universidade da Coruña acogerá una conferencia sobre fármacos marinos a cargo del doctor Bradley Moore, referente mundial en biotecnología marina.

La charla se enmarca dentro de la estrategia de internacionalización de transferencia de conocimiento del CICA, que cuenta con el apoyo de la Rede CIGUS.

Bajo el título Understanding the Specialized Chemistry of the Ocean's Living Wonders to Improve Human Health (Entender la química especial de las maravillas del océano para mejorar la salud humana), esta conferencia del doctor Moore es abierta al público, con preferencia para el personal investigador del centro.

En su intervención, el experto explicará el potencial terapéutico de las moléculas producidas por microorganismos marinos, una fuente poco explorada pero que representa una frontera emergente en la lucha contra las enfermedades e infecciones.

El doctor Moore es reconocido internacionalmente por sus estudios en química marina, biosíntesis de productos naturales y ingeniería genética de microorganismos marinos.

En su trayectoria ha combinado la biología molecular, la oceanografía y la química orgánica.

El océano como farmacia

La UDC explica que la charla que acogerá el CICA permitirá abordar las posibilidades del océano para la creación de fármacos. En ella, Moore compartirá casos concretos de fármacos en fase de desarrollo con compuestos que muestran una sorprendente diversidad estructural y funcional.

Esta visita se enmarca en las acciones del CICA para promover la excelencia científica y posibles sinergias entre grupos de investigación del centro y personas expertas internacionales.