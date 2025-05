El investigador de la Universidade da Coruña Daniel Nieto inaugura un laboratorio satélite en Sudáfrica

El investigador Daniel Nieto, que forma parte del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) y que recientemente se ha incorporado al programa Oportunius, ha inaugurado un laboratorio en Sudáfrica. El proyecto consta de una Unidad de Investigación de Biofabricación DNietolab-NWU en la universidad North-West y sigue con su línea de investigación, centrada en la bioimpresión de tejidos.

Esta unidad, enmarcada en el Centro de Excelencia para las Ciencias Farmacéuticas, cuenta con seis estudiantes y dos investigadores principales, Lissinda Du Plessis y Chrisna Gouws, expertos en investigación farmacéutica y biomédica. Servirá, según informa la UDC, como laboratorio satélite del grupo creado en A Coruña, convirtiéndose en un referente en el estudio de tecnologías biomédicas en el país africano.

A través de esta colaboración se busca impulsar la transferencia de conocimiento entre ambos grupos de investigación, fortalecer sinergias y favorecer el intercambio de estudiantes y la transferencia de tecnología y recursos. El convenio durará cinco años como mínimo y, entre sus condiciones, incluye que el grupo del CICA recibirá cada año a tres estudiantes de doctorado y dos de máster para una estancia en la UDC, además de publicaciones conjuntas.

Entre otras cuestiones, una de las bioimpresoras 3D del grupo Advanced Biofab ya se encuentra en el laboratorio satélite.

Sobre esta colaboración, Daniel Nieto destaca su importancia porque "mentres na universidade North-West especialízanse no ámbito de ciencia básica, no grupo Advanced Biofab do CICA, dedicámonos á ciencia aplicada".

En las próximas semanas se incorporará al grupo de Advanced Biofab Kara van zyl, graduada en ingeniería biomédica, como estudiante postdoctoral. Ella será quien sirva de nexo de unión entre ambos laboratorios.

En febrero del año que viene, ambos equipos tienen previsto realizar un workshop conjunto en A Coruña.