'The Recce' gana el principal premio de Intersección 2026, el festival de cine de A Coruña

El Festival Internacional de Cine de A Coruña, Intersección, ha cerrado este sábado su novena edición con la entrega de los premios a las películas más destacadas de su programación. El principal galardón, el Premio del Jurado de la Sección Internacional, ha recaído en The Recce, del cineasta Daniel Mann, mientras que Moon Safari, de Hugo Amoedo, se ha llevado el reconocimiento a la mejor propuesta de la Sección Galicia.

La gala de clausura, celebrada el 17 de octubre tras cinco jornadas de programación, también ha distinguido a Con permiso de la autoridad eclesiástica, de Jesús Lacorte. La obra ha recibido el Premio del Jurado al Cortometraje Español, un reconocimiento que le permite obtener la calificación para los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

El jurado internacional ha valorado en The Recce su manera de abordar las relaciones entre el cine, el territorio y el poder. La película parte de la búsqueda de localizaciones para rodajes cinematográficos para plantear una reflexión política sobre cómo se construyen las imágenes de los lugares y las consecuencias que puede tener esa representación sobre la realidad que ya existe.

Por su parte, Con permiso de la autoridad eclesiástica ha convencido al jurado por su tratamiento del duelo a través de una historia que combina humor, situaciones absurdas y emoción. El cortometraje utiliza el formato de road movie para explorar los vínculos familiares, la memoria y la forma en que las personas afrontan la ausencia de sus seres queridos.

En la sección gallega, el premio ha sido para Moon Safari, de Hugo Amoedo, una película que destaca por su aproximación poética a las pequeñas experiencias cotidianas. El jurado ha puesto el foco en la autenticidad y la capacidad de la obra para abordar cuestiones como el crecimiento personal, los cambios vitales y la evolución de las personas.

Los premios de Fulgor y el resto del palmarés

La sección Fulgor ha reconocido a Stallion y la bola de cristal, de Christian Avilés, una propuesta que explora la soledad durante la adolescencia, la espiritualidad y el deseo desde una perspectiva queer. El jurado ha destacado su atmósfera onírica e hipnótica, así como su apuesta por una experiencia cinematográfica que trasciende las formas narrativas convencionales.

Esta misma sección ha concedido una mención especial a Insecticida, de Paula Gallego, que también ha obtenido el Premio del Jurado Joven. Este último jurado ha otorgado una mención a No hay camino, de Luciana Espinoza Hoempler.

El palmarés incluye, además, varios reconocimientos para O corpo de Cristo, de Bea Lema, que se ha llevado los premios del Jurado Sénior, NUMAX y MAV. La mención del Jurado Sénior ha recaído en Fun abalar a pedra que está no medio do mar, de Breogán Xague, mientras que el Premio del Público ha distinguido a no_mercy_in_Mexico, de Óscar Asán.

El Premio Contemporánea ha sido para Rachar en dous, de Area Erina. Estos galardones completan una edición en la que el festival ha vuelto a reunir propuestas cinematográficas independientes, con especial atención a las nuevas formas de expresión y a las obras que exploran los límites del lenguaje audiovisual.

Nexus también anuncia sus proyectos premiados

La programación de Intersección se completa con Nexus, que ha anunciado los proyectos reconocidos en sus diferentes categorías. El Premio Proyecto Materna ha distinguido a Libro, Trinchera, Árbol, de Marina Siero, mientras que Ensayo para una revuelta, de Pilar Monsell, ha obtenido el Premio Impronta.

Por último, el Premio D’A ha recaído en Larga distancia, de Miguel Eek. Estos reconocimientos amplían el alcance del festival más allá de las películas exhibidas durante sus cinco días de celebración y refuerzan su apuesta por las propuestas independientes y la experimentación audiovisual.

Intersección defiende el cine de autor y las obras que exploran nuevas formas narrativas y visuales, con un espacio específico para la creación gallega y española junto a producciones internacionales. El festival cuenta con el apoyo de distintas instituciones públicas y entidades culturales, entre ellas el ICAA, AC/E PICE, AGADIC, la Diputación de A Coruña, la Fundación Luis Seoane y el Ayuntamiento de A Coruña. Nexus dispone, por su parte, del respaldo del Ministerio de Cultura.