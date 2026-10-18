Los cines de Galicia rebajarán las entradas a 3,50 euros a partir del 19 de octubre en estos establecimientos

Buenas noticias para los amantes del séptimo arte. Los cines de Galicia rebajarán las entradas a 3,50 euros a partir de mañana, lunes 19 de octubre, en establecimientos seleccionados.

Cine Yelmo Vialia Vigo, Cines Cantones y Cinesa As Cancelas se suman a una nueva edición de la Fiesta del Cine, que permitirá disfrutar de grandes títulos de la cartelera, como La bola negra, En el corazón de la bestia y Resident Evil, a un precio muy reducido.

Cine a 3,50 euros para todo el mundo

La Fiesta del Cine se celebrará del 19 al 22 de octubre. Durante cuatro días, los espectadores podrán disfrutar de cualquier sesión de cine a un precio muy inferior al habitual: tan solo 3,50 euros por entrada.

Al igual que en ediciones anteriores, ya no es necesario solicitar acreditación para participar en la Fiesta del Cine, por lo que no hay que hacer nada en especial para participar, "simplemente ir al cine y disfrutar de las películas que quieras del lunes 19 al jueves 22 de octubre a 3,50 euros cada entrada".

No existe un límite de entradas por persona. "El funcionamiento es igual que un día normal, por lo que puedes comprar las entradas que desees en taquilla", aclara la organización.

La Fiesta del Cine no es acumulable con otras ofertas, carnés o descuentos (Carnet Joven, 3ª edad, etc.). En cambio, si tienes 18 años y has adquirido el Bono Cultura Joven, sí podrás usarlo para comprar tus entradas de la Fiesta del Cine.

Las salas 3D, las butacas VIP y las salas especiales tipo IMAX, 4DX, Salas VIP o iSense podrían aplicar un suplemento. "El acceso está sujeto a las condiciones particulares de cada cine, pudiendo llevar suplemento".

La compra de entradas abrió el pasado miércoles 14 de octubre tanto en las plataformas habituales de venta por internet, como en las taquillas de los cines y los cajeros situados en los halls de los cines participantes.

A continuación, te detallamos todas las salas gallegas adheridas a la promoción:

Provincia de A Coruña

A Coruña: Cines Cantones y Cinesa Marineda City

Carballo: Cines Bergantiños

Cee: Cines Xunqueira

Ferrol: Duplex Cinema

Narón: Odeón Multicines Narón

Ribeira: Cines Barbanza

Santiago de Compostela: Cinesa As Cancelas

Provincia de Lugo

Lugo: Cines Cristal y Cine Yelmo As Termas

y Monforte de Lemos: Cines Hollywood

Provincia de Pontevedra

Pontevedra: Cinexpo

Vigo: Cine Yelmo Vialia Vigo, Cine Yelmo Vigo y Ocine Premium Gran Vía

y Vilagarcía de Arousa: Cines Gran Arousa

Provincia de Ourense