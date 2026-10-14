Fundación Meniños celebra 30 años de trabajo por la infancia en Galicia con un proyecto audiovisual

La Fundación Meniños ha presentado este miércoles en A Coruña el proyecto audiovisual 30 historias. 30 años, una iniciativa con la que conmemora sus tres décadas de trabajo en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, especialmente de aquellos menores y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El acto, celebrado en el Club Cámara Noroeste, ha reunido a varios de los protagonistas de esta propuesta, que recoge las experiencias de treinta personas vinculadas a la trayectoria de la fundación en Galicia, Asturias y Castilla y León.

A través de sus testimonios, la entidad busca mostrar cómo ha evolucionado su labor durante estos años y dar visibilidad a las historias personales que se encuentran detrás de sus programas de acompañamiento.

El resultado será una serie de piezas audiovisuales que se publicarán progresivamente durante los próximos meses, con las voces de familias, profesionales, voluntarios y colaboradores que han participado en diferentes etapas de la organización.

Historias personales para recordar tres décadas de trabajo

La directora general de Fundación Meniños, Verónica Rivadulla, destacó durante la presentación la importancia de dar protagonismo a las personas que han formado parte de la historia de la entidad. "Treinta años dan para muchas historias, y hemos querido que sean sus propios protagonistas quienes las cuenten. Detrás de cada testimonio hay una familia, una infancia y un equipo que ha creído que el cambio es posible", señaló.

Entre los participantes estuvieron Shahrazad, madre que formó parte del programa de Atención Perinatal, y David Burgos, colaborador de la fundación. Ambos compartieron sus experiencias a través de objetos con un significado especial en sus vidas.

Shahrazad escogió un fular portabebés como símbolo del apoyo recibido durante una etapa especialmente importante, en la que pudo construir un futuro junto a su hija Lara.

Por su parte, David Burgos llevó unos guantes de boxeo, un deporte que le ayudó a ganar confianza, encontrar referentes y afrontar cambios personales. Actualmente, dedica parte de su tiempo a acompañar a otras personas que atraviesan situaciones difíciles, inspirado por quienes le ayudaron en el pasado.

Un aniversario para reforzar el compromiso con las familias

La presentación también contó con la participación del director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta de Galicia, Jacobo Rey, quien puso en valor la capacidad de Fundación Meniños para "gestionar programas de una altísima sensibilidad".

Durante su intervención, destacó la importancia de la prevención y de la colaboración entre administraciones y entidades sociales para responder a las necesidades de los menores y sus familias.

Por su parte, Verónica Rivadulla incidió en que la conmemoración pretende ir más allá de recordar la trayectoria de la organización. "Este aniversario no es solo una fecha para celebrar, es una oportunidad para poner en valor treinta años de aprendizaje, de alianzas con las administraciones y las empresas, y de compromiso con la infancia. Queremos que esta acción sirva para seguir sumando apoyos a nuestra misión", afirmó.

Con 30 historias. 30 años, Fundación Meniños busca reconocer a las personas que han contribuido a su recorrido y acercar a la sociedad el trabajo que desarrolla desde hace tres décadas en el acompañamiento a la infancia, la adolescencia y las familias.