El festival de cine Intersección de A Coruña reunirá 27 filmes de 22 países

Intersección-Festival Internacional de Cine de A Coruña ha presentado la programación de su IX edición, que arrancará el martes 13 de octubre y se clausurará el sábado 17. Contará, de nuevo, con tres diferentes secciones competitivas: Internacional, Galicia y Fulgor. Así, durante esos cinco días, la ciudad acogerá una propuesta cultural que busca acercar al público mayoritario películas poco convencionales en los circuitos comerciales y nuevas voces de la creación audiovisual contemporánea.

La programación estará repartida en seis espacios diferentes: Cantones Cine, la Filmoteca de Galicia, la Fundación Luis Seoane, el Kiosko Alfonso, La Volátil y Palexco. De esta manera, se busca llegar mejor a la ciudadanía y que pueda disfrutar de filmes que incluyen estrenos internacionales, así como, a nivel nacional y gallego.

Programación Intersección 2026

Internacional

Internacional reúne 27 películas procedentes de 22 países, con una selección marcada por el descubrimiento y por la fuerte presencia de obras recientes. De todas ellas, 4 son estrenos mundiales, 17 en España y 5 en Galicia. Con temáticas desde la inteligencia artificial, los mundos virtuales o la vigilancia; hasta la migración, el colonialismo, la memoria familiar, el cuerpo o la relación con el paisaje, esta sección propone una panorámica amplia del audiovisual contemporáneo y de las cuestiones políticas, sociales y formales que atraviesan hoy la creación internacional.

Galicia

La sección Galicia agrupa en esta nueva edición una selección de diversos formatos, lenguajes y sensibilidades. Entre las propuestas destacan la animación experimental de Uttervøid, de Blanca Rego, la memoria íntima y afectiva de Moon Safari, de Hugo Amoedo; el delicado acercamiento al sufrimiento psíquico de El Cuerpo de Cristo, de Bea Lema; o la exploración del territorio, el rito y el sonido de Fun abalar a pedra que está no medio do mar, de Breogán Xague.

Fulgor

Fulgor congrega 14 películas de producción española firmadas en gran medida por artistas y cineastas jóvenes que están dando sus primeros pasos profesionales desde escuelas de cine, facultades de Bellas Artes y otros espacios de formación y creación.

Además, las secciones Galicia y Fulgor se extienden a la Fundación Luis Seoane, con las exposiciones Órbita galega y Fulgor en una línea que responde a la propia naturaleza de Intersección como lugar de encuentro entre lenguajes y disciplinas. Más de 200 profesionales de la producción, la programación, la distribución, la dirección de festivales, la crítica o la gestión cultural participarán en las diferentes actividades profesionales, con la presencia de entidades y festivales nacionales e internacionales, de los cuales, más de la mitad proceden de fuera de Galicia y el 25 % del extranjero.