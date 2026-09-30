La fotógrafa Denia Louro -a la izquierda- y su retrato de la maternidad -a la derecha. Cedida

Una fotógrafa de Cambre (A Coruña) nominada en los Premios Internacionales de la Imagen Luces de Granada 2026

La fotógrafa Denia Louro, fundadora de The Louro Studio Fotografía, ha sido nominada en la categoría de Maternidad en la XII edición de los Premios Internacionales de la Imagen Luces de Granada 2026.

La nominación llega en la primera participación de Denia Louro en este certamen y reconoce una fotografía de embarazo realizada en su estudio. Se trata de una imagen de estética limpia y contemporánea, en la que el retrato y la figura de la mujer adquieren todo el protagonismo.

Denia Louro viajará a Granada el próximo 11 de octubre para asistir a los actos vinculados al certamen y a la gala en la que se darán a conocer los trabajos reconocidos en esta edición.

Para la fotógrafa, este reconocimiento coincide además con una etapa de evolución profesional hacia una mayor especialización en fotografía de retrato y maternidad, con una propuesta que busca alejarse de los códigos más tradicionales de la fotografía de embarazo para acercarse a un lenguaje más editorial, atemporal y centrado en la mujer.

"Es la primera vez que presento mi trabajo a unos premios, así que recibir una nominación ya es algo muy especial para mí. Y me hace especialmente feliz que haya sido con una fotografía de maternidad, porque representa mucho el camino que quiero seguir explorando dentro del retrato".

Desde Cambre para el mundo

Denia Louro está al frente de The Louro Studio Fotografía, un estudio ubicado en El Temple, Cambre, desde el que desarrolla su trabajo profesional en diferentes ámbitos de la fotografía, con especial presencia del retrato, la fotografía familiar y de maternidad y el reportaje social.

En los últimos años, la fotógrafa ha profundizado en una fotografía de retrato más depurada, poniendo el foco en aspectos como la iluminación, la dirección y la conexión con la persona fotografiada. La nominación en los Premios Luces de Granada supone un nuevo paso dentro de esta evolución artística y profesional.

Los Premios Internacionales de la Imagen Luces de Granada están organizados por la Asociación de Profesionales de la Fotografía e Imagen de Granada y Provincia (AGRAFI) y tienen entre sus objetivos reconocer la calidad técnica, artística y creativa de los profesionales de la imagen.