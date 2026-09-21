La gran pantalla estará situada en el municipio de A Guarda (Pontevedra), principal escenario de la película RTVE

Gran pantalla para ver gratis y al aire libre cerca de Vigo una de las películas más exitosas rodada en Galicia

Rondallas, la película que llegó a los cines el 1 de enero de 2026, fue un completo éxito de taquilla. El filme estuvo más de un mes en cartelera, algo destacable en un momento en el que las salas de cine viven una pérdida de espectadores. Aun así, consiguió superar los 275.000 espectadores y recaudar más de un millón de euros.

La película permitió a miles de espectadores conocer las rondallas gallegas con una historia rodada íntegramente en Galicia y, concretamente, en distintos lugares de las Rías Baixas. Uno de los municipios que acogió su rodaje colocará una gran pantalla para proyectar la película de forma gratuita este martes 22 de septiembre.

Cine gratis y al aire libre

Este martes 22 de septiembre, A Guarda acogerá una proyección especial de Rondallas, la película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y rodada en buena parte en el municipio. La cita será a las 21:00 horas en la Prada do Reló, y será totalmente gratuita.

La película tiene una estrecha relación con la localidad, ya que fue uno de los escenarios principales de la historia. "As nosas rúas, prazas, paisaxes e diferentes espazos forman parte da historia e permiten recoñecer A Guarda ao longo do filme como moito máis ca unha localización cinematográfica", dicen desde el concello.

Rondallas cuenta la historia de un pequeño pueblo marinero que, después de una tragedia en el mar, decide recuperar su rondalla. A partir de ahí, la música y la tradición vuelven a unir a los vecinos para recuperar la ilusión tras lo sucedido.

De esta forma, la historia conecta con alguno de los elementos más característicos de A Guarda: "o mar, as tradicións, a cultura popular e a capacidade dunha vila para permanecer unida nos momentos difíciles", indican. Junto a esto, la película cuenta con varias caras muy reconocidas en Galicia. Además del asturiano Javier Gutiérrez, los gallegos Tamar Novas y María Vázquez encabezan el reparto.

Esta propuesta del concello permitirá volver a disfrutar, gratis y al aire libre, de una película que fue un gran éxito de taquilla y que es un ejemplo de la cultura y tradición gallegas.