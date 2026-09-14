El cine gallego cruza de nuevo fronteras con tres citas en el London Spanish Film Festival

El cine gallego volverá a tener una presencia destacada en Londres con motivo de la XXII edición del London Spanish Film Festival (LSFF). El certamen acogerá por cuarto año Letters from Galicia, la sección organizada por el Galician Film Forum (GFF) para acercar al público británico algunas de las producciones más recientes del audiovisual gallego.

La programación se desarrollará entre el 18 y el 21 de septiembre en diferentes espacios de la capital británica. La propuesta de este año incluye la proyección del largometraje Rondallas, una sesión formada por cinco cortometrajes y el estreno en Reino Unido de As liñas descontinuas, que contará además con un coloquio con su protagonista, Mara Sánchez.

Letters from Galicia está organizada por el Galician Film Forum y cuenta con financiación derivada de la colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta de Galicia, en el marco del Xacobeo 2027. La iniciativa cuenta también con el apoyo de Abanca.

Rondallas abrirá la programación

La primera cita será el viernes 18 de septiembre a las 20:30 horas, en Riverside Studios, con la proyección de Rondallas, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. La película, protagonizada, entre otros, por Javier Gutiérrez, María Vázquez y Tamar Novas, se desarrolla en una pequeña localidad marinera gallega marcada por el naufragio de un pesquero.

La historia sigue el proceso por el que la comunidad recupera su rondalla como espacio de encuentro, ilusión y esperanza. La producción combina comedia y drama para abordar la pérdida y la capacidad colectiva para sobreponerse a ella.

Cinco cortometrajes gallegos

La siguiente cita estará dedicada al formato corto. La sesión Short Letters from Galicia reunirá cinco producciones recientes con diferentes propuestas temáticas, estéticas y autorales.

La programación incluye As maos da pulpeira (2025), de Silvia Cachafeiro; Alboroque (2025), de Sabrina Fernández; Escala un cincuenta mil (2026), de Ángel Suanzes; O corpo de Cristo (2025), de Bea Lema; y Cara de cona (2026), de Guillermo de Oliveira. La sesión se celebrará el domingo 20 de septiembre en el Ciné Lumière II.

Con esta selección, Letters from Galicia busca continuar funcionando como escaparate internacional tanto para nuevas voces como para una cinematografía gallega que ha ido ganando espacio en festivales y circuitos fuera de España durante los últimos años.

Estreno británico de As liñas descontinuas

La programación se completará el lunes 21 de septiembre a las 18:15 horas, en el Ciné Lumière I, con uno de los principales atractivos de esta edición: el estreno en Reino Unido de As liñas descontinuas. La película de Anxos Fazáns, estrenada en 2025, está protagonizada por Mara Sánchez, Adam Prieto, Ana Fornéas y Mónica García Cadahía.

Tras la proyección, los espectadores podrán participar en un coloquio con Mara Sánchez, protagonista del largometraje. El encuentro estará moderado por Adriana Páramo, responsable del Galician Film Forum.

Esta cuarta edición consolida la colaboración entre el GFF y el London Spanish Film Festival y mantiene un espacio específico para la difusión de las producciones gallegas y el encuentro entre sus creadores y el público británico.

Más de una década difundiendo el cine gallego en Londres

El Galician Film Forum nació en 2015 de la mano de un colectivo de gallegos residentes en Londres con el objetivo de promover y dar visibilidad al cine gallego en la capital del Reino Unido.

Desde entonces, su actividad se desarrolla en torno a tres líneas principales: servir como plataforma de exhibición, observar y conectar a la nueva diáspora creativa vinculada al audiovisual en Reino Unido y generar espacios de reflexión alrededor del cine y la cultura gallega.