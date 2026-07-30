Una agencia gallega firma una de las campañas más comentadas de La Velada del Año VI

La sexta edición de La Velada del Año, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos, dejó numerosos momentos para el recuerdo. Entre ellos, uno de los que más conversación generó en redes sociales llevó sello gallego. La agencia creativa Brutal Studios fue la encargada de diseñar la campaña de Idealo, una acción que acabó situándose entre las más comentadas de toda la retransmisión.

Celebrada el pasado fin de semana en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, La Velada volvió a reunir a millones de espectadores y batió nuevos registros de audiencia, consolidándose como uno de los mayores acontecimientos de entretenimiento digital del mundo.

En ese escenario, Idealo buscó alejarse de los formatos publicitarios tradicionales. La estrategia, desarrollada por Brutal Studios junto a Álvaro Izquierdo Mirabel, apostó por integrar la marca dentro del propio espectáculo para que su presencia formara parte de la experiencia del público y no se percibiera como un simple patrocinio.

La acción contó con la participación de Belén Esteban, que subió al escenario junto a Ibai Llanos para mostrar el funcionamiento de la aplicación de Idealo. Durante la demostración, el creador de contenido compartió la pantalla de su teléfono móvil y dejó ver un mensaje de WhatsApp enviado por Auronplay, una escena que rápidamente comenzó a difundirse por redes sociales y multiplicó la repercusión de la campaña.

Según los datos facilitados por la compañía, el impacto se trasladó también a los resultados de negocio. La aplicación de Idealo alcanzó el primer puesto en descargas en España tras el evento y registró uno de los mayores picos de tráfico de su historia en varios de los mercados europeos donde opera.

Los cofundadores de Brutal Studios, Pablo Rodríguez y Julio Flores, explican que el objetivo no era únicamente dar visibilidad a la marca, sino conseguir que el público siguiera hablando de ella una vez terminado el espectáculo. A su juicio, cuando una integración aporta valor al entretenimiento, deja de percibirse como publicidad y pasa a formar parte de la conversación que genera el propio evento.

La campaña se presenta así como un ejemplo de la evolución del patrocinio dentro de la denominada Creator Economy, donde las marcas buscan integrarse de forma natural en los contenidos de los creadores para lograr una mayor repercusión y conectar con la audiencia de manera menos intrusiva.