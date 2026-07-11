A Coruña cierra una nueva edición de Mundos Digitales con más de 1.200 profesionales

A Coruña volvió a convertirse durante tres días en uno de los principales escaparates internacionales de la animación, los efectos visuales y las nuevas tecnologías con la celebración de la XXIV edición de Mundos Digitales, que concluyó este sábado tras reunir a más de 1.200 profesionales del sector.

El congreso, considerado uno de los encuentros de referencia para la industria audiovisual, cerró una edición marcada por la presencia de especialistas de algunos de los estudios más importantes del mundo, el protagonismo de la inteligencia artificial y el intercambio de experiencias entre profesionales, empresas y estudiantes.

La última jornada mantuvo el nivel del programa con conferencias centradas en la evolución de los efectos visuales, los nuevos procesos de producción y los retos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito creativo.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Paul Giacoppo, supervisor de personajes digitales de Industrial Light & Magic (ILM), que repasó los cincuenta años de historia del estudio fundado por George Lucas. El profesional, que ha participado en producciones como Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, The Avengers o The Mandalorian, explicó cómo la innovación tecnológica ha acompañado la evolución del cine durante las últimas décadas.

La programación también contó con la participación de John Haley, supervisor de efectos visuales de Marvel Studios, que mostró el trabajo realizado para la serie Wonder Man, así como con representantes del estudio español El Ranchito, que desgranaron el proceso creativo detrás de los efectos especiales de The Boys.

La inteligencia artificial volvió a ocupar un lugar protagonista gracias a varias conferencias dedicadas a su impacto en la industria audiovisual. Entre ellas destacó la del abogado especializado Fran Menéndez, que reflexionó sobre los desafíos éticos y jurídicos que plantea el uso de esta tecnología en los procesos creativos.

La jornada del sábado se completó con otras ponencias centradas en la innovación tecnológica y la creación audiovisual. Kevin Sears, supervisor de CG en Framestore, abrió la mañana con una sesión dedicada a las tecnologías empleadas en Superman. Agustín Cossa analizó el impacto real de la inteligencia artificial en la industria audiovisual, mientras que Nekodificador presentó una reflexión sobre el llamado "nuevo paradigma líquido". Por su parte, el equipo de Lux Aeterna explicó cómo la producción de la película RENO se convirtió en un banco de pruebas para desarrollar nuevos flujos de trabajo de efectos visuales.

El programa incluyó además la presentación de AI Assemble, a cargo de Carlos F. de Vigo y Alba Meijide; una nueva intervención de Amélie Houpline sobre la gestión del cambio en organizaciones creativas; y la conferencia de Enrique Gato, que repasó los 25 años de evolución de Tadeo Jones, uno de los personajes más emblemáticos de la animación española.

Reconocimiento a Laura Pedro

Uno de los momentos más emotivos del congreso fue la entrega del Premio Especial Mundos Digitales a la supervisora de efectos visuales Laura Pedro, en reconocimiento a una trayectoria que la ha convertido en una de las profesionales más destacadas del sector.

Pedro inició su carrera en Un monstruo viene a verme y consolidó su prestigio con el trabajo realizado en La sociedad de la nieve, proyecto por el que obtuvo su tercer Premio Goya, además de dos Premios Gaudí, el European Film Award a la Excelencia y una nominación en la preselección de los Premios Oscar. Entre sus trabajos más recientes figuran Wolfgang y la adaptación de Cien años de soledad para Netflix.

Premios del Festival Internacional de Animación

La clausura del congreso acogió también la entrega de los galardones del Festival Internacional de Cortometrajes de Animación.

El premio al Mejor Cortometraje de Animación fue para El fantasma de la Quinta, una obra que también conquistó al público y obtuvo el Premio del Público. Por su parte, Ramen for Two recibió el reconocimiento al Mejor Cortometraje Nacional, mientras que Gauze fue distinguido con el Premio Especial del Jurado.