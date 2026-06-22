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El Festival Curtocircuíto regresa a Santiago del 30 de junio al 5 de julio: todas las películas
La sección oficial Cosmos contará con 21 piezas audiovisuales de 16 países. El abono general para todas las actividades tiene un precio de 25 euros
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El Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto se celebrará en Santiago de Compostela del 30 de junio al 5 de julio. La ciudad se convertirá durante seis jornadas en un espacio de encuentro para el cine contemporáneo y la creación audiovisual internacional.
El evento ha sido presentado este lunes en la capital gallega de la mano de la concejala de Capital Cultural del ayuntamiento, Míriam Louzao; el diputado de Contratación e Patrimonio de la Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; y el director artístico de Curtocircuíto, Pela del Álamo.
Así, este lunes se han dado a conocer las 21 películas de 16 países que forman parte de la sección oficial Cosmos. El público podrá viajar a través de obras de Nueva Zelanda, Irán, China, Estonia, Sudáfrica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Austria, Francia, Bélgica o Macedonia del Norte, entre otros territorios "que componen un mapa plural y en constante transformación".
Una programación completa
La programación de esta edición incluye las secciones competitivas Cosmos, Planeta GZ y Supernova; los focos dedicados a Lawrence Lek y Gala Hernández López; la entrega del Premio Curtocircuíto Atlas a la cineasta francesa Marie Losier; la sección Terra, dedicada al arquitecto, cineasta y fotógrafo Tono Mejuto; y el ciclo Psicoxeografías, que este año conectará cine, territorio y performance audiovisual.
El festival completará su propuesta con un programa de conciertos audiovisuales y estrenos site-specific en diferentes sitios de la ciudad con artistas como Ryoichi Kurokawa, Marta Verde e José Venditti, Los Sara Fontan e Tamara de la Fuente, Arvin Dola e Irene Gaumé ou Artur M Puga e Sevi Iko Dømochevsky.
Curtocircuíto, además, ofrecerá encuentros con creadoras y creadores como Marie Losier, Lawrence Lek, Gala Hernández López, Ricardo Cases, Marta Echaves o Aleix Plademunt, así como dos nuevas residencias artísticas de fotografía protagonizadas por Manuela Lorente y Ricardo Cases.
Organizado por el Concello de Santiago de Compostela a través de Compostela Cultura y con el apoyo de la Xunta, el evento completa la presentación de su programación con la sección oficial Cosmos y con los miembros del jurado que decidirá el palmarés de esta 23ª edición.
Cosmos
Cosmos trae hasta Santiago 21 películas de 16 países, el 53% de las cuales están dirigidas por mujeres. Las obras abordan algunas de las cuestiones centrales del presente desde perspectivas muy diversas, transitando por cuestiones como la memoria, la identidad, los procesos de transformación social, la desinformación digital o las posibilidades expresivas de la imagen cinematográfica.
Iris Sang, Veneta Androva, Vika Kirchenbauer, Julia Mellen y Gala Hernández López, Helena Wittmann, Sophie Watzlawik, Tina Frank o Karin Fisslthaler son algunas de las autoras cuyas películas podrán verse en la ciudad. Esta es la lista completa:
- 1:10 de Sinan Taner. 2024 - Suíza
- A Flock of Rotations de Jung An Tagen. 2025 - Austria
- A Thousand Waves Away de Helena Wittmann. 2025 - Alemania
- Abortion Party de Julia Mellen. 2025 - España
- As I Lay Dying de Mohammadreza Farzad e Pegah Ahangarani. 2026 - Irán
- DATNA ÉCLAT de Tina Frank. 2025 - Austria
- Deus é tímido de Jocelyn Charles. 2025 - Francia
- like moths to light de Gala Hernández. 2026 - España, Francia, Italia
- Loynes de Dorian Jespers. 2025 - Bélxica, Francia, Macedonia del Norte, Reino Unido
- où la nuit tombe un bruit sourd de Sophie Watzlawik. 2025 - Alemania, Austria
- Sawyer Avenue, Sunday Afternoon de Bill Morrison. 2026 - Estados Unidos
- Sie puppt mit Puppen de Karin Fisslthaler. 2025 - Austria
- Singing of the Evening Stars de Iris Sang. 2026 - Estados Unidos, China, Estonia
- Spray and Pray de Veneta Androva. 2026 - Alemania, Bulgaria
- Stallion y la bola de cristal de Christian Avilés. 2026 - España
- The Tragic Movement of the Spheres de Simon Rieth. 2026 - Francia
- This Arrow Points de Siegfried A. Fruhauf. 2025 - Austria
- This Suffocating Now de Vika Kirchenbauer. 2026 - Alemania
- Vegetare de Adrià Expòsit-Goy. 2026 - España
- Vultures de Dian Weys. 2025 - Sudáfrica, Francia
- When the Geese Flew de Arthur Gay. 2025 - Nova Zelandia
El abono cuesta 25 euros
El festival cuenta con un abono general de 25 euros para todas las actividades programadas en el Teatro Principal, el Auditorio y Numax.
Las entradas individuales tendrán un coste de 4 euros para las proyecciones de cine y de 7 euros para las sesiones Live AV, mientras que los DJ sets en la Sala Fantástica serán de acceso libre.
Las sesiones especiales serán gratuitas, previa retirada de un máximo de dos entradas por persona. Las actividades programadas en las plazas de la ciudad también serán de acceso libre y gratuito.
Las localidades podrán comprarse online a través de compostelacultura.gal y de forma presencial en la Zona C, el Teatro Principal y, en el caso de la sesión Terra, en Numax. El abono deberá recogerse físicamente en la Zona C y no garantiza el acceso a todas las actividades, ya que la entrada a los eventos estará sujeta a la retirada previa de localidades hasta completar aforo.
Curtocircuíto también ha dado a conocer este lunes los jurados: el oficial estará compuesto por la cineasta Jaione Camborda, el escritor Ismael Ramos y el cineasta, fotógrafo y arquitecto Tono Mejuto; el jurado Galiza reunirá al cineasta Iván Castiñeiras, al montador y músico Marcos Flórez y a la actriz y cineasta Carmen Méndez; mientras que el Xurado Novo estará integrado por Valentina Unda, Miguel González, Carlota Álvarez, Juan Arca y Andrea Mariño.