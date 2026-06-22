El Festival Curtocircuíto regresa a Santiago del 30 de junio al 5 de julio: todas las películas

El Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto se celebrará en Santiago de Compostela del 30 de junio al 5 de julio. La ciudad se convertirá durante seis jornadas en un espacio de encuentro para el cine contemporáneo y la creación audiovisual internacional.

El evento ha sido presentado este lunes en la capital gallega de la mano de la concejala de Capital Cultural del ayuntamiento, Míriam Louzao; el diputado de Contratación e Patrimonio de la Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; y el director artístico de Curtocircuíto, Pela del Álamo.

Así, este lunes se han dado a conocer las 21 películas de 16 países que forman parte de la sección oficial Cosmos. El público podrá viajar a través de obras de Nueva Zelanda, Irán, China, Estonia, Sudáfrica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Austria, Francia, Bélgica o Macedonia del Norte, entre otros territorios "que componen un mapa plural y en constante transformación".

Una programación completa

La programación de esta edición incluye las secciones competitivas Cosmos, Planeta GZ y Supernova; los focos dedicados a Lawrence Lek y Gala Hernández López; la entrega del Premio Curtocircuíto Atlas a la cineasta francesa Marie Losier; la sección Terra, dedicada al arquitecto, cineasta y fotógrafo Tono Mejuto; y el ciclo Psicoxeografías, que este año conectará cine, territorio y performance audiovisual.

El festival completará su propuesta con un programa de conciertos audiovisuales y estrenos site-specific en diferentes sitios de la ciudad con artistas como Ryoichi Kurokawa, Marta Verde e José Venditti, Los Sara Fontan e Tamara de la Fuente, Arvin Dola e Irene Gaumé ou Artur M Puga e Sevi Iko Dømochevsky.

Curtocircuíto, además, ofrecerá encuentros con creadoras y creadores como Marie Losier, Lawrence Lek, Gala Hernández López, Ricardo Cases, Marta Echaves o Aleix Plademunt, así como dos nuevas residencias artísticas de fotografía protagonizadas por Manuela Lorente y Ricardo Cases.

Organizado por el Concello de Santiago de Compostela a través de Compostela Cultura y con el apoyo de la Xunta, el evento completa la presentación de su programación con la sección oficial Cosmos y con los miembros del jurado que decidirá el palmarés de esta 23ª edición.

Cosmos

Cosmos trae hasta Santiago 21 películas de 16 países, el 53% de las cuales están dirigidas por mujeres. Las obras abordan algunas de las cuestiones centrales del presente desde perspectivas muy diversas, transitando por cuestiones como la memoria, la identidad, los procesos de transformación social, la desinformación digital o las posibilidades expresivas de la imagen cinematográfica.

Iris Sang, Veneta Androva, Vika Kirchenbauer, Julia Mellen y Gala Hernández López, Helena Wittmann, Sophie Watzlawik, Tina Frank o Karin Fisslthaler son algunas de las autoras cuyas películas podrán verse en la ciudad. Esta es la lista completa:

1:10 de Sinan Taner. 2024 - Suíza

A Flock of Rotations de Jung An Tagen. 2025 - Austria

A Thousand Waves Away de Helena Wittmann. 2025 - Alemania

Abortion Party de Julia Mellen. 2025 - España

As I Lay Dying de Mohammadreza Farzad e Pegah Ahangarani. 2026 - Irán

DATNA ÉCLAT de Tina Frank. 2025 - Austria

Deus é tímido de Jocelyn Charles. 2025 - Francia

like moths to light de Gala Hernández. 2026 - España, Francia, Italia

Loynes de Dorian Jespers. 2025 - Bélxica, Francia, Macedonia del Norte, Reino Unido

où la nuit tombe un bruit sourd de Sophie Watzlawik. 2025 - Alemania, Austria

Sawyer Avenue, Sunday Afternoon de Bill Morrison. 2026 - Estados Unidos

Sie puppt mit Puppen de Karin Fisslthaler. 2025 - Austria

Singing of the Evening Stars de Iris Sang. 2026 - Estados Unidos, China, Estonia

Spray and Pray de Veneta Androva. 2026 - Alemania, Bulgaria

Stallion y la bola de cristal de Christian Avilés. 2026 - España

The Tragic Movement of the Spheres de Simon Rieth. 2026 - Francia

This Arrow Points de Siegfried A. Fruhauf. 2025 - Austria

This Suffocating Now de Vika Kirchenbauer. 2026 - Alemania

Vegetare de Adrià Expòsit-Goy. 2026 - España

Vultures de Dian Weys. 2025 - Sudáfrica, Francia

When the Geese Flew de Arthur Gay. 2025 - Nova Zelandia

El abono cuesta 25 euros

El festival cuenta con un abono general de 25 euros para todas las actividades programadas en el Teatro Principal, el Auditorio y Numax.

Las entradas individuales tendrán un coste de 4 euros para las proyecciones de cine y de 7 euros para las sesiones Live AV, mientras que los DJ sets en la Sala Fantástica serán de acceso libre.

Las sesiones especiales serán gratuitas, previa retirada de un máximo de dos entradas por persona. Las actividades programadas en las plazas de la ciudad también serán de acceso libre y gratuito.

Las localidades podrán comprarse online a través de compostelacultura.gal y de forma presencial en la Zona C, el Teatro Principal y, en el caso de la sesión Terra, en Numax. El abono deberá recogerse físicamente en la Zona C y no garantiza el acceso a todas las actividades, ya que la entrada a los eventos estará sujeta a la retirada previa de localidades hasta completar aforo.

Curtocircuíto también ha dado a conocer este lunes los jurados: el oficial estará compuesto por la cineasta Jaione Camborda, el escritor Ismael Ramos y el cineasta, fotógrafo y arquitecto Tono Mejuto; el jurado Galiza reunirá al cineasta Iván Castiñeiras, al montador y músico Marcos Flórez y a la actriz y cineasta Carmen Méndez; mientras que el Xurado Novo estará integrado por Valentina Unda, Miguel González, Carlota Álvarez, Juan Arca y Andrea Mariño.