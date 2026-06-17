De 'Mareas Vivas' a 'Animal': las series más emblemáticas de Luis Zahera que no te puedes perder

No lo podemos asegurar, pero seguro que no hay nadie en este país que no conozca a Luis Zahera y que no haya visto, como mínimo, una de sus series o películas tan icónicas con las que ha logrado sorprender y entretener a miles de espectadores.

El actor gallego se hizo conocido con su papel de Petróleo en la exitosa Mareas Vivas (1998), aquella serie de la TVG que mantuvo a toda Galicia pendiente de la televisión en cada emisión. Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos, tanto en la pequeña como en la gran pantalla, consolidándose como uno de los actores más queridos y seguidos de toda España.

Las series más emblemáticas de Luis Zahera

Reparto de la serie Mareas Vivas que celebra su aniversario. Carlos Ares

Tras darse a conocer con su inolvidable papel de Petróleo en Mareas Vivas (1998), Luis Zahera inició una trayectoria televisiva que lo ha convertido en uno de los actores más reconocidos y queridos de España. La serie de la TVG, actualmente disponible de forma gratuita en AGalega, fue un auténtico fenómeno en Galicia y trascendió lo puramente audiovisual para convertirse en un fenómeno social.

Además, sirvió como trampolín para numerosos intérpretes que hoy figuran entre los más destacados del panorama nacional, como Luis Tosar, Carlos Blanco o Isabel Blanco. También supuso el debut televisivo de Martiño Rivas en el papel de Dani a sus 13 años.

Tras el éxito de Mareas Vivas, Zahera comenzó a encadenar participaciones en numerosas series como personaje recurrente. Entre ellas destacan títulos como Comisario, Cuéntame cómo pasó, Hospital Central o Motivos personales, entre otros, consolidando poco a poco su presencia en la televisión española.

En 2008 llegó uno de sus papeles más recordados en Sin tetas no hay paraíso, la exitosa serie de Telecinco actualmente disponible en Prime Video. Durante 18 episodios interpretó a Pértur, un delincuente y subordinado del narcotraficante Rafael Duque, personaje encarnado por Miguel Ángel Silvestre. La serie se convirtió en uno de los mayores éxitos televisivos de su época y contribuyó a aumentar la popularidad del gallego.

En los años posteriores continuó participando en numerosas producciones televisivas, muchas de ellas con personajes de corta duración pero gran impacto. Regresó a la ficción gallega con Matalobos (2011), donde dio vida a Aníbal. También formó parte de otras series destacadas como El Chiringuito de Pepe, Buscando el Norte o La Zona.

Otro de los personajes más icónicos de su carrera llegó en Vivir sin permiso (2018), emitida en Telecinco y actualmente disponible en Netflix. En esta producción interpretó a Ferro, la mano derecha y el amigo más fiel de Nemo Bandeira (José Coronado).

El gallego Luis Zahera en 'Entrevías' Captura de pantalla de Telecinco

Basada en una historia del escritor Manuel Rivas, la serie aborda el tema del narcotráfico en Galicia y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la ficción española.

Junto a José Coronado protagonizó también otra de sus series más emblemáticas, Entrevías (2022). Emitida inicialmente en Telecinco y disponible actualmente en Netflix, la producción fue un éxito absoluto. Además, tras su incorporación en el catálogo de la plataforma de streaming, alcanzó en marzo de 2024 el primer puesto mundial de series más vistas de habla no inglesa de la plataforma.

En ella, Luis Zahera interpretó a Ezequiel Fandiño, uno de los personajes principales de la trama: un policía que llevaba quince años en el barrio de Entrevías, conocido por todos sus vecinos, tan corrupto como carismático.

En 2025 sorprendió al público con la comedia Animal, disponible en Netflix. En esta ocasión se alejó de los personajes relacionados con el narcotráfico que habían marcado buena parte de su carrera para interpretar a un veterinario del rural gallego, gruñón y entrañable a partes iguales.

Luis Zahera y Lucía Carballeda en la serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

La serie logró situarse en el número uno de Netflix en países como España, Argentina y Uruguay. Actualmente están rodando la segunda temporada, cuyo estreno está previsto próximamente.

Hasta el momento, su última aparición televisiva ha sido en la nueva temporada de Clanes (2026) también en Netflix. En ella interpreta a Paco, conocido como 'El Curilla', un capo del narcotráfico que manipula a quienes le rodean y desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la historia.

Más allá de la televisión, Luis Zahera cuenta con una extensa y prestigiosa trayectoria cinematográfica. Su talento ha sido reconocido con dos Premios Goya a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto: el primero por su trabajo en El Reino (2019) y el segundo por As Bestas (2023). Dos galardones que confirman la calidad interpretativa de un actor que, después de décadas de carrera, sigue siendo una de las figuras más destacadas del audiovisual español.