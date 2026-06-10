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O director galego Pedro Díaz roda a súa ópera prima: "As mulleres foron as máis valentes"
'Un Deus que non baila' é a primeira película do director de Ames que contará con María Vázquez, Bruna Cusí e Ana Santos como protagonistas. A relixión, a Galicia rural dos anos 90, a sororidade e a música de Dover mestúranse neste filme rodado en varios puntos de Galicia, co Val da Maía como escenario principal
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O director galego Pedro Díaz comezou a rodar a súa primeira película, Un Deus que non baila, unha historia que trata sobre as novas formas de familia, da morte e da relixión a través de tres mulleres de xeracións distintas na Galicia rural dos anos 90: María (atea e nai solteira) quere cumprir o desexo da súa nai, ver a a súa neta Lola facendo a primeira comuñón. O director de Ames contará cos rostros de María Vázquez, Ana Santos e Bruna Cusí para esta ópera prima.
Díaz debuta na longametraxe tras estar nominado aos Premios Goya en 2023 pola súa cortametraxe de ficción La Entrega, protagonizado por Ramón Barea. Nesta nova película, contará como banda sonora con cancións de Dover, coincidiendo co 30 aniversario do seu álbum Devil Came To Me e con localizacións galegas, como Outes, Negreira, Santiago de Compostela e, sobre todo, o seu Val da Mahía natal. O director fala con Quincemil e Treintayseis para contarnos máis sobre esta primeira longametraxe que se poderá ver na gran pantalla no 2027.
Tras varios traballos en publicidade, en 2022 rodabas a túa primeira curtametraxe. Agora, catro anos máis tarde, preparas a túa primeira película. Como foi o proceso de creación?
No 2022 si que fixen La Entrega, que foi a curta que mellor lle foi, pero xa fixera moitas curtas antes. No 2014 estudiei Cine en Barcelona, despois de estudar en Santiago na USC, despois estiven 12 anos traballando en Movistar Plus como realizador e como montador, dirixín moita publicidade, tamén documentais. Despois dun periplo moi longo pola publicidade, que é realmente como unha canteira de rodar, de aprender o oficio, pois xa por fin volvín a tomar a decisión, un pouco empurrado pola curta, de facer a primeira peli. Foron dous anos de escritura, de desenvolvemento e de financiamento, dende 2023 até 2025, que xa foi unha realidade
En Un Deus que non baila contas a historia de tres mulleres de tres xeracións distintas na Galicia rural dos anos 90. Cal é o obxectivo que buscas transmitir coa película?
O obxectivo da película é, sobre todo, reflectir un lugar e un tempo no que estaban convivindo o tradicional e o moderno. Un período de cambio no rural galego no que penso que, sobre todo, as mulleres foron as máis valentes, as grandes protagonistas, que fixeron que hoxe teñamos a sociedade valente e moderna que temos.
Era unha época de transformación, de cambio e, sobre todo, de convivencia. A día de hoxe estamos nunha sociedade tan dividida, na que parece que ou estás nun bando ou estás no contrario. Apetecíame precisamente falar dese entendemento, dun tempo de conflito no que ao final a convivencia foi a gran protagonista, diría eu, para a día de hoxe ter a sociedade que temos, ter as novas familias que temos.
"As mulleres foron as máis valentes, as grandes protagonistas, que fixeron que hoxe teñamos a sociedade valente e moderna que temos"
Pedro Díaz, director de Un Deus que non baila
Cal desas tres mulleres protagonistas foi máis difícil de construír?
Seguramente o personaxe de María Vázquez, María, porque creo que é o personaxe máis complexo, o que vive a cabalo dos dous mundos: da neta da familia, que sería un pouco eu, como que ve de repente un mundo feito de posibilidades, e a cabalo da súa nai, que é un pouco o final dos tempos pretéritos, dos tempos da tradición, marcados moito pola relixión, polas vellas formas de familia.
Entón ela realmente é a que se ten que enfrontar a ese momento de cambio. É o personaxe máis valente da peli, sen dúbida, e o personaxe máis complexo. A gran sorte tamén é ter a alguén como María Vázquez, que non só é unha actriz marabillosa, senón que é unha creadora tamén. Foi moita axuda nese proceso.
María Vázquez, Bruna Cusí o Miguel Lira son algúns dos rostros coñecidos que veremos na pantalla, xunto con outros personaxes que debutarán na película encarnados polas propias veciñas do lugar. Por que esta elección de casting e como cres que reaccionará o espectador?
Espero que o espectador o note como unha mostra de verdade dentro da película, porque a película busca facer un retrato do rural galego o máis veraz posible, o rural que eu vivín no Val da Maía, en Ames.
Moitas veces o que non queriamos era un debuxo, unha caricatura, unha representación, senón practicamente un retrato. A mellor maneira de retratar eses tempos e esa xente era tirando na maior medida posible da xente real. Entón penso que hai un punto de luz e un punto de verdade que nos dan estas mulleres, que vai ser do mellor da peli e do máis significativo.
"A película busca facer un retrato do rural galego o máis veraz posible, o rural que eu vivín no Val da Maía"
Pedro Díaz, director de Un Deus que non baila
Precisamente Val da Maía será un dos escenarios principais, como foi a volta a casa?
A peli pretendía ser unha busca de entender por que somos o que somos a día de hoxe. Creo que o territorio nos define moito: o territorio, a lingua, a xente que nos rodea. Darse conta de como cambiou ese territorio e analizalo, analizalo de onde vén, é algo moi bonito porque é case como psicoanalizarse, ver como se condiciona a xente, esa zona, o clima.
Vivir nun val é diferente de vivir nunha montaña, porque un val é un lugar onde todo o mundo te ve, en realidade, onde ti ves a todo o mundo. As miradas condiciónante moito, os comentarios condiciónante moito, e de iso vai un pouco. Tamén a cercanía co Val da Maía á cidade, con Santiago neste caso, fai que permean moitas cousas culturais.
A película nun principio ibase chamar Serenade, como a canción de Dover, un grupo que estará moi presente na película. Por que Dover e como se mestura esta banda sonora a longo do filme?
A finais dos anos 90, onde está situada a peli, no 1997, publican Devil Came to Me, que foi un disco que a min me marcou moito. Chamábame moito a atención a garra, a forza que tiñan esas mulleres e como traían á escena musical española sons doutros lugares. Creo que eran moi rompedoras e teñen un pouco o espírito que teñen sobre todo Lola e María da nosa peli: ese espírito moderno, libre, rompedor. Ese rock alternativo de Dover vai moito coa peli.
Despois, a música e o baile son a esencia da peli; por iso o título de Un Deus que non baila, que reúne a pregunta de que sucedería se os deuses bailasen e cantasen nas nosas sociedades, non só na galega, senón en todas as sociedades do mundo, onde as relixións teñen un peso innegable.
Rodarase íntegramente en galego, salvo as intervencións de Bruna Cusí. Cómo vives este gran auxe do audiovisual galego nestes últimos anos?
Ponme realmente moi contento porque de repente é un pulo de esperanza, de que o noso realmente ten valor, de que non o temos que ver como algo familiar, senón como un gran tesouro, como un gran valor, exportable absolutamente.
Creo que o que nos fai xenuiños, no mundo da cultura e no mundo do cine, da música, o que intentamos é ser diferentes, aportar algo, e seguramente a nosa fala e a nosa cultura son o que nos fai diferentes a todos os demais. Estou super contento con que iso agora mesmo sexa un valor tan potente, e máis que o vai ser.
"A nosa fala e a nosa cultura son o que nos fai diferentes a todos os demais"
Pedro Díaz, director de Un Deus que non baila
En 2027 podremos ver Un Deus que non baila na gran pantalla, pero antes tes pensado pasar por festivais ou mesmo repetir nos Premios Goya?
Non se pensa para nada nin en premios nin en festivais. Máis cando estás no medio dunha rodaxe, realmente acábanse borrando. Sempre hai estratexias, pero de repente desaparecen todas. A única estratexia é que a peli teña alma, que queriamos que tivese, e a ten. Ela mesma falará e marcará o seu percorrido.