Ya es oficial: vuelve la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros en 17 cines gallegos hasta este jueves

Hoy, 8 de junio, comienza la XXVI edición de la Fiesta del Cine, hasta el próximo jueves, 11 de junio, con entradas al precio especial de 3,50 euros en cualquier película de la cartelera. En el caso de Galicia, son 17 los cines en los que se puede disfrutar de esta promoción, con opciones en las cuatro provincias gallegas.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura, suma ya más de 34 millones de espectadores entre todas las ediciones que se han celebrado desde 2009. En toda España participan un total de 339 cines.

Hoy arranca la XXVI Fiesta del Cine

Desde hoy, 8 de junio, hasta el jueves 11, vuelve la Fiesta del Cine a un total de 17 salas de cine de Galicia. Durante estos cuatro días, las entradas costarán 3,50 euros en los cines adheridos, con posibles suplementos en formatos como 3D o butacas VIP según cada sala.

La iniciativa, impulsada por las principales federaciones del sector junto al Ministerio de Cultura, busca animar al público a ir más al cine como actividad cultural y de ocio, ofreciendo películas en cartelera a precios muy reducidos.

Entre las películas disponibles en esta edición, destacan algunas como Torrente Presidente, Super Mario Galaxy: La película, Calle Málaga, La familia Benetón +2, Un poeta, El diablo viste de Prada 2, Michael, Mortal Kombat 2, Yo no moriré de amor, Couture (alta costura), Hokum, Iron Maiden: Burning Ambition, Pizza Movies, Un hijo o The Mandalorian and Grogu.

Además, la cartelera la completan producciones como La bestia, Cowgirl, Asesinato en la 3ª planta, El pasajero nocturno, Love me tender, Mallorca Confidencial, El drama, ¿Qué te dice esa naturaleza?, Corredora, A la cara, El caso Hübener, La silla, Shrek 25 Aniversario, He-Man y los Masters del Universo, Scary Movie, Todo lo que nunca fuimos, La luz, Backrooms, Pioneras: solo querían jugar y Cada día nace un listo.

17 cines de Galicia se suman a la Fiesta del Cine

A Coruña

A Coruña: Cantones Cines

A Coruña: Cinesa de Marineda City

Carballo: Cines Bergantiños

Cee: Cines Xunqueira

Ferrol: Duplex Cinema

Narón: Odeón Multicines

Ribeira: Cines Barbanza

Santiago de Compostela: Cinesa de As Cancelas

Lugo

Lugo: Cines Cristal

Lugo: Cine Yelmo As Termas

Monforte de Lemos: Cines Hollywood

Pontevedra

Pontevedra: Cinexpo

Vigo: Cine Yelmo Vialia Vigo

Vigo: Cine Yelmo Vigo

Vigo: Ocine Premium Gran Vía

Vilagarcía de Arousa: Cines Gran Arousa

Ourense