A Coruña acoge una proyección especial de 'Así chegou a noite' con su director y parte del reparto

Así chegou a noite, el último trabajo del cineasta Ángel Santos, ya ha llegado a las salas y este fin de semana hará una parada especial en A Coruña. El director, junto al actor Denís Gómez, participará en una sesión especial este domingo a las 19:45 horas en los Cantones Cines, donde presentarán la película ante el público.

La película llega a los cines tras su paso por distintos festivales internacionales, como el de Uruguay, el BAFICI de Argentina, el D’A de Barcelona o el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde Santos fue reconocido con el premio a la mejor dirección en la Sección Oficial Internacional.

Desde este jueves 30, Así chegou a noite se proyecta en varias salas de Galicia y del resto del país. En la provincia de A Coruña podrá verse en Santiago (Multicines Compostela y Numax), A Coruña (Cantones), Ferrol (Duplex), Narón (Odeón) y Cee (Xunqueira). También se exhibe en distintos cines de Pontevedra, Lugo, Barcelona, Valladolid y la Comunidad Valenciana.

Rodada íntegramente en Galicia, la película se adentra en cuestiones como las relaciones de pareja, la necesidad de romper con el pasado o la tentación de desaparecer. Se trata de un drama intimista que pone el foco en la identidad y que supone un nuevo paso en la evolución de la ficción gallega de autor.

Protagonizada por Denís Gómez y Violeta Gil, la historia sigue a un escultor que decide instalar su taller en una zona aislada de la costa gallega. A medida que avanza su retiro, irá rompiendo vínculos con su entorno hasta que la aparición de una antigua amante le obligará a replantearse su aislamiento y su deseo de huida.