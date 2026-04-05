Así puedes ver 'Sirât', 'San Simón' o 'Antes de nós' gratis en A Coruña

Entre el 7 y el 10 de abril se podrán ver hasta ocho películas gallegas gratis en A Coruña. Las proyecciones de la Semana do Cinema Galego, que llega a su séptima edición, se centrarán en el Teatro Colón y la Domus.

La programación de este año cuenta con finalistas de los Mestre Mateo en mejor largometraje de ficción y mejor documental. Además, las proyecciones estarán acompañadas por presentaciones de los equipos detrás de las películas, que introducirán las obras en conversación con el público.

La primera proyección será Sirât de Oliver Laxe. Se podrá ver el 7 de abril en el Teatro Colón a las 19:00 horas. La película fue finalista en los Oscar en dos categorías y fue premiada en los Mestre Mateo en mejor largometraje, además de sumar múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

La jornada seguirá a las 21:00 horas con As liñas descontinuas, un título de Anxos Fazáns que cuenta la historia del encuentro inesperado entre dos personas en momentos vitales muy distintos que transformará sus vidas.

El 8 de abril se podrá ver San Simón de Miguel Ángel Delgado a las 19:00 horas, también en el Teatro Colón. El film recupera la memoria de la isla convertida en campo de concentración durante el franquismo. A las 21:00 horas será el turno de Antes de nós de Ángeles Huerta, que retrata la vida de Castelao y Virxinia.

El jueves 9 de abril, ya en la Domus, se podrá ver O silencio herdado de Lucía Dapena González a las 19:00 horas; una pieza íntima sobre la memoria, los silencios familiares y la dificultad de nombrar el pasado.

360 curvas de Alejandro Gándara y Ariadna Silva y premio Mestre Mateo a mejor documental cerrará la Semana do Cinema Galego en la Domus a las 21:00 horas.