Luis Zahera y 'Animal' buscan figurantes mayores de 18 años para la nueva temporada de Netflix: trabajo remunerado

La serie Animal, que fue un completo éxito en Netflix, se prepara para el rodaje de su segunda temporada y busca figurantes. Tras alcanzar el número 1 en varios países y haberse rodado íntegramente en Galicia, la producción regresará muy pronto a la plataforma.

Protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, la serie se convirtió en un auténtico fenómeno. Tanto fue así que, pocos días después de su estreno, Netflix confirmó su segunda temporada. Santiago de Compostela acogerá su rodaje en mayo, y el equipo está buscando personas para participar como figurantes y en pequeñas partes.

Casting para la serie Animal

Luis Zahera y Lucía Carballeda en la serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

Si alguna vez soñaste con aparecer en una serie, esta puede ser tu oportunidad. La exitosa serie Animal, cuya primera temporada tienes disponible en Netflix, ya prepara su segunda entrega y ha abierto un casting para figuración y pequeñas partes en Galicia.

¿Te imaginas salir en una producción de éxito de Netflix al lado de Luis Zahera? Puede ser posible si cumples con ciertos requisitos.

El rodaje tendrá lugar en el mes de mayo en Santiago de Compostela y sus alrededores, y buscan personas mayores de 18 años con todo tipo de perfiles. Lo bueno es que no hace falta experiencia previa, ya que lo más importante es tener ganas de participar.

Dato importante: se trata de un trabajo remunerado según convenio, algo muy importante a tener en cuenta.

Eso sí, hay un requisito imprescindible: residir en Galicia. Si cumples con ello, puedes inscribirte a través del formulario que encontrarás en la biografía de la convocatoria. En caso de tener alguna incidencia, también puedes contactar al correo electrónico galiciacasting@gmail.com.

Un detalle importante: aunque ya te hayas apuntado en otras convocatorias anteriores, es necesario volver a inscribirse para actualizar fotos y datos. Así que no lo dejes pasar y envía toda la documentación para poder formar parte de esta producción de Netflix junto a actores destacados como Luis Zahera.