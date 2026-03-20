El casting para una serie de Netflix "empapela" A Coruña en busca de figurantes

La serie Lobo, producida por Netflix con la gallega Vaca Films, busca figurantes en A Coruña. La ficción, protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, se ambienta en el siglo XIX y está inspirada en la historia real de Manuel Blanco Romasanta, conocido como "Hombre Lobo de Allariz", el primer asesino en serie documentado de España.

El rodaje de algunas escenas de la serie se pudo ver ya hace meses en la plaza de San Andrés de la ciudad herculina y también pasó el pasado mes de enero por Santiago de Compostela.

Ahora, Lobo busca figurantes de todas las edades y perfiles para más escenas que se rodarán en Cabanas, A Capela, Agolada, Ferrol, Santiago de Compostela y otras partes de Galicia. Concretamente, se dará preferencia a personas mayores con rostros naturales y características auténticas y con cortes de pelo que no sean ni rapados, ni degradados, ni cortes a máquina y sin mechas o tintes modernos para adecuarlo a la ambientación histórica.

La serie se centrará en el caso de Manuel Blanco, un sastre itinerante considerado el primer asesino en serie de España, que mataba a sus víctimas en la Galicia rural del siglo XIX y que, a modo de defensa, alegó ser un verdadero hombre lobo. La ficción está escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes y dirigida por el propio Marini y Javier Rodríguez Delgado.

Las personas interesadas en participar como figurantes deberán cubrir un formulario con sus datos o mandar un mail a toma.extra.casting@gmail.com incluyendo: nombre completo, teléfono, edad, concello de residencia, si se tienen tatuajes visibles (y foto de los mismos), estatura y fotos muy recientes de cara, perfiles, espaldas y cuerpo entero.