Mario Casas cuenta en 'El Hormiguero' cómo conoció a Zahera: "Nos pusimos a hablar y perdimos el avión"

El gallego Mario Casas acudió anoche junto a su compañera de reparto Mariela Garriga a El Hormiguero a presentar su última película, Zeta, que también protagoniza el gallego Luis Zahera. En el programa, el actor desveló algunos de los secretos detrás de las cámaras del cine de acción.

Para esta película de espías, el reparto pudo conocer por dentro el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Nos han dicho que hay espías del CNI en el público hoy", confesó Casas.

Los dos actores explicaron cómo fue su preparación para sus papeles, incluyendo prácticas con armas y ejercicios militares. "Te daban vueltas y vueltas y cuando estabas ya mareado te paraban y tenías que disparar a la diana", detalló.

"La mayoría de las veces hacemos 'pum'", comentó sobre la parte de tiroteos en muchas de las películas de acción, que en esta cinta fueron reales.

Casas también reconoció una costumbre que tiene a la hora de grabar peleas. "Tengo que tener más cuidado cuando peleo al poner yo el ruido. En el boxeo sueles sacar aire y en las películas tengo que tener cuidado de no hacerlo", explicó.

"Estás listo para Marvel", le dijo Garrigas, a lo que el gallego respondió "ojalá".

Mario Casas también contó la anécdota del día que conoció a Luis Zahera: "Nos conocimos en un aeropuerto, porque perdimos un avión. Nos íbamos a Brasil y teníamos que rodar a las 4 de la mañana. Nos pusimos a hablar y cuando nos dimos cuenta no había nadie en la puerta de embarque. Habíamos perdido el avión".

Además, al final de la entrevista, el gallego se emocionó al hablar de su madre.

Hace tan solo unos días, Mario Casas acudió a los premios Goya con ella, a la que le dijo que si no iba él tampoco iría a la gala. "Compartir un momento así con un ser querido, con mi madre, para mí es algo precioso. Hablo de mi madre y me emociono", reconoció.

"Es un regalo que me haya acompañado", añadió.