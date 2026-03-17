Ofrecido por:
Oliver Laxe se vuelve viral hablando en gallego con una televisión brasileña
Oliver Laxe sorprende en una entrevista con un canal brasileño con una fluida conversación en gallego y portugués
El domingo 15 de marzo tuvo lugar la gala más importante del cine: los Premios Oscar, celebrados en el Dolby Theatre de Los Ángeles y presentados por Conan O'Brien. En la alfombra roja se pudo ver a numerosas estrellas de Hollywood, así como al gallego más popular en los últimos meses: Oliver Laxe, quien estaba nominado a dos premios por Sirât, pero finalmente se fue de vacío.
Durante su paso por la alfombra roja, el cineasta se detuvo para hablar con el canal de televisión brasileña, GloboNews. En la entrevista, se comunicaron en portugués y gallego, dejando patente la gran similitud y cercanía entre ambos idiomas. "Continuamos en portugués?", le preguntó el presentador. "Si, o meu portugués é malo, mais eu vouno intentar", respondió Laxe.
El cineasta gallego Oliver Laxe sorprendió en la alfombra roja de Hollywood al conceder una entrevista a la cadena brasileña GloboNews, en un curioso intercambio lingüístico: los presentadores hablaban en portugués mientras él respondía en gallego.
Durante la conversación, Laxe mostró su emoción tras meses de trabajo: "Estou moi contento despois de tantos meses de traballo. Estiven moi pouco na miña casa, na Galiza".
@g1 Tapete vermelho - Oliver Laxe, diretor de Sirat, falou sobre a relação com o Brasil em entrevista no tapete vermelho do Oscar®. "Não é futebol, não há ganhadores e perdedores, todos ganhamos", disse Oliver Laxe. Veja a entrevista! "O Agente secreto" concorre nas categorias de melhor filme, melhor ator (Wagner Moura), melhor seleção de elenco e melhor filme internacional. Já a categoria de melhor fotografia tem Adolpho Veloso, de "Sonhos de trem". Com apresentação do comediante Conan O'Brien pelo segundo ano seguido, a premiação começa às 20h (horário de Brasília). A TV Globo começa a transmissão ao vivo após o "Fantástico", às 21h. Você também pode assistir ao vivo pelo g1. #g1 #tiktoknotícias #premiação #tapetevermelho #oagentesecreto ♬ som original - g1
El director también quiso restar importancia al carácter competitivo del evento. A la pregunta dle presentador: "Como é competir con profesionais que você admira?", Laxe lo tiene claro: "Non competimos, somos compañeiros, hai moitísimo respecto… Isto non é fútbol, aquí non hai gañadores e perdedores, todos gañamos".
En otro momento destacado, reflexionó sobre el significado de los premios: "Os Oscars non é un premio, é unha oportunidade", subrayando su visión del cine como un espacio de encuentro más que de competición.
Laxe también tuvo palabras para el cine que competía junto al suyo, destacando el riesgo como valor artístico de la película de Kleber (O Agente Secreto): "O risco, hai que premialo", y animó al público brasileño a acudir a las salas: "Hai que ir ver Sirât nas salas de cinema".
La escena dejó una imagen singular: un director gallego dialogando con Brasil sin cambiar de idioma, confirmando el carácter abierto y universal del cine, y el gran parecido que existe entre el gallego y el portugués.
"Muito obrigado", le dicen ambos presentadores a Oliver Laxe, quien responde con una sonrisa.