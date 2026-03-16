Todo sobre los premios Mestre Mateo 2026: nominados, cuándo son y dónde verlos

El próximo 21 de marzo, Lugo celebrará por primera vez una gala de los Mestre Mateo, que tendrá lugar en el auditorio Fuxan os Ventos. Los premios más importantes de la industria audiovisual de Galicia celebrarán este año su XXIV edición.

Durante la presentación de esta nueva gala, Lucía Veiga, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, que otorga los premios, declaró que la celebración en Lugo cumple "unha débeda histórica".

Estos premios se entregan desde el 2003 y reconocen las mejores producciones audiovisuales del año y el trabajo de los profesionales de los equipos técnicos y creativos. Reciben el nombre en honor al arquitecto y escultor gallego, creador del Pórtico da Gloria en la Catedral de Santiago, en lo que la Academia define como "una anticipación audiovisual del románico donde profetas, apóstoles y seres monstruosos parecen cobrar vida".

¿Cuándo y dónde son los Mestre Mateo?

La gala de los Mestre Mateo se celebrará en el Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo y comenzará a las 22:00 horas. Algo antes, desde las 19:00 horas, comenzará la alfombra roja.

¿Quiénes están nominados en esta edición?

Entre las piezas nominadas, Antes de nós (con 18 nominaciones), Sirât (11 nominaciones) y As liñas descontinuas (11 nominaciones) lideran las candidaturas para esta edición.

Este es el listado total de nominaciones en las diferentes categorías:

Mejor Interpretación Masculina de Reparto Adrián Ríos | Antes de nós Miquel Ínsua | Antes de nós Nancho Novo | Antes de nós Tatán | San Simón

Mejor Maquillaje y Peluquería Chicha Blanco, Lorena Calvo | Antes de nós Fani Mosqueira | O Home Perfecto Sonia García | As liñas descontinuas Sonia García, Silvia Neira | San Simón Zaira Eva Adén | Sirāt

Mejor Música Original Kangding Ray | Sirāt Santi Jul, Iván Laxe | Bibopalula Sofía Oriana | Antes de nós Xavier Bértolo | As liñas descontinuas

Mejor Anuncio Publicitario Ao Noroeste Do Oeste | Undodez y Medio Limón Gadis. Compartimos La Vida | Congo Producciones Hematofesti 2025 - Festival de Humor y Literatura Infantil | Manu Viqueira Historia que nos impulsa | Undodez y Real Club Deportivo

Mejor Vestuario Aránzazu Domínguez | Antes de nós Fede Pouso | Mi Ilustrísimo Amigo Nadia Acimi | Sirāt Uxía Vaello | San Simón

Mejor Videoclip Ferido (O Xoán) | Fran Fórneas, Irene Montes e Xoán Fórneas Hibernarse - O Videofilme (Fillas de Cassandra) | Fillas de Cassandra, Santi Iglesias, Sergio "Steel" e Tremendo Audiovisual Non cho podo dar (Sabela e María Escarmiento) | Sabela Ontes fun moi malo (Grande Amore) | Ernie Records, Nuno Pico, Xaime Miranda

Mejor Realización Diego Guerrero, Marcos Estebo, Breixo Llano | Cos Pés Na Terra Marcos Nine | Historias de Aquí Miguel Gomar | Raíña-me! Simone Saibene | Cinephilia

Mejor Interpretación Femenina de Reparto Desiré Pillado | O Home Perfecto Isabel Naveira | Lume Luisa Merelas | Antes de nós Victoria Teijeiro | Antes de nós

Mejor Guión Alberto Vázquez, X. Manuel Ruiz | Decorado Anxos Fazáns, Ian De La Rosa | As liñas descontinuas Oliver Laxe, Santiago Fillol | Sirāt Pepe Coira | Antes de nós

Mejor Serie Web Alucinema | Kraken Media Bechos | Undodez para Televisión de Galicia Contando los días | Alba Loureiro e Tania Medina Pipo | Undodez para Televisión de Galicia

Mejor Dirección de Producción Analía G. Alonso, Aleix Castellón | San Simón Lucía Caramelo | Antes de nós Nati Juncal, Silvia Fuentes | As liñas descontinuas Oriol Maymó | Sirāt

Mejor Comunicador Lucía Veiga | Aquí Galicia Fest Miguel Canalejo | O videoclub Simone Saibene | Cinephilia Xosé Ramón Gayoso | Luar

Mejor Dirección de Fotografía Jaime Pérez AEC | Weiss e Morales Lucía C. Pan AEC | Antes de nós Mauro Herce | Sirāt Sandra Roca | As liñas descontinuas

Mejor sonido Amanda Villavieja | Sirāt Elsa Ferreira, Pedro Góis, Daniel Fernández, Toni Penido | San Simón Toni Penido, David Machado, Javier Pato | Antes de nós Xavier Souto, David Machado, Javier Pato | As liñas descontinuas

Mejor Montaje Cristobal Fernández | Sirāt Diana Toucedo, Laura Piñeiro | As liñas descontinuas Gaspar Broullón, Lu Rodríguez | Weiss e Morales Lucía Iglesias Fuentes | Antes de nós

Mejor Interpretación Femenina Protagonista Alba Flores | Punto Nemo Cris Iglesias | Antes de nós Lucía Veiga | Mi Ilustrísimo Amigo Mara Sánchez | As liñas descontinuas

Mejor Cortometraje de Imagen Real Abellón | Fon Cortizo Adeus, Berta | Kraken Media Algo novo que contar | Queimarte Films e Brava Curmán | Mala Herba Producións y Alejandro Jato

Mejor Cortometraje de Animación Lucus | Mala Herba Producións, Testaferro, Gonzalo E. Veloso Nuno | Produciós OU Ké! O corpo de Cristo | Abano Producións e Uniko O mesmo | Algarabía Animación S.C e Canal Cosmopolitan Iberia S.L.U.

Mejor Dirección de Arte Elia Robles | Antes de nós Inés R. Sacristán | San Simón Laia Ateca | Sirāt Sonia Prol | O Home Perfecto

Mejor Interpretación Masculina Protagonista Adam Prieto | As liñas descontinuas Flako Estévez | San Simón Luis Tosar | Golpes Xoán Fórneas | Antes de nós

Mejor Dirección Ángeles Huerta | Antes de nós Anxos Fazáns | As liñas descontinuas Lucía Estévez | Weiss e Morales Oliver Laxe | Sirāt

Mejor Serie de Televisión Bibopalula | Undodez para Televisión de Galicia O Home Perfecto | Voz Audiovisual para Televisión de Galicia Punto Nemo | Punto Nemo La Serie AIE coa colaboración da Televisión de Galicia Weiss e Morales | Portocabo, RTVE, ZDF Studios, ZDF, Nadcon

Mejor Programa Cinephilia | Noveolas Producciones e Telemiño Cos pés na terra | Filmax (Producións A Fonsagrada SL) para Televisión de Galicia O videoclub | Brava Raíña-me! | Brava para Televisión de Galicia

Mejor Documental 360 Curvas | Rebordelos Ao son da nova regueifa | @undodez Deuses de pedra | Amateurfilms, Iván Castiñeiras, Primeira Idade, Rúa Escura, Promenons-Nous Dans Les Bois O silencio herdado | Gaitafilmes e La Selva Ecosistema Creatiu

Mejor Película Antes de nós | Retrincos, A.I.E., coa participación da TVG y TVE, con la Subvención de Agadic e ICAA, con la colaboración de la Deputación de Pontevedra, Lugo, Ourense e Concello de Pontevedra, y Financiamento do ICO As liñas descontinuas | Sétima, Sideral coa participación da Televisión de Galicia San Simón | San Simón la película AIE, Miramemira, Morelli Producciones, Bando à Parte con la participación de la Televisión de Galicia Sirāt | El Deseo D.A. S.L., Filmes da Ermida S.L., URI Films S.L.,Teléfonica Audiovisual Digital, Los Desertores Films A.I.E



¿Quién recibe el Premio de Honor?

Cada año, los Mestre Mateo hacen entrega también del Premio de Honor, que este año es para la asesora lingüística y traductora Rosa Moledo.

El galardón reconoce sus más de 30 años de trayectoria vinculada al audiovisual gallego, "caracterizada polo rigor lingüístico, o compromiso coa lingua e unha achega fundamental á calidade das producións de cine, televisión e plataformas audiovisuais". La Academia destaca de ella su trabajo riguroso que contribuyó a la dignificación del gallego y a su presencia en los ámbitos cultural y audovisual, además de su compromiso con la lengua y la cultura del país.

Entre los títulos en los que ha trabajado Moledo están A lingua das bolboretas, Os luns ao sol, O lapis do carpinteiro, Cela 211, Engurras, Os Fenómenos, O noso último verán en Escocia, Lupin o Beauty. También trabajó como asesora en Mareas Vivas, 4º sen ascensor, A familia Pita, Fariña, O caso Asunta, Rondallas o Con perdón.

Desde el 2017 es asesora lingüística del Centro Dramático Galego, tras una amplia experiencia en el ámbito de las artes escénicas.

¿Y los premios especiales?

Además, la gala de este año otorgará los premios especiales a las series Bibopalula y Pipo y a las películas As liñas descontinuas y Antes de nós.

Concretamente, Bibopalula, la primera serie musical de dibujos integramente en gallego, se lleva el premio ABANCA al impulso de la sostenibilidad; Pipo recibe el premio Deleite a la promoción de la lengua; As liñas descontinuas recibe el Martín Códax Rías Baixas, Fillo do Atlántico, como "embajadora" del espírito de las Ráis Baixas; y Antes de nós se lleva el Premio Especial do Público Galicia Calidade por su refuerzo a la proyección y el prestigio del audiovisual gallego.

Esta es la primera vez en la historia de los Mestre Mateo en la que el propio público pudo elegir un de los galardones a través de una votación en la web de los premios.

¿Dónde ver los premios Mestre Mateo?

De manera paralela a la gala que tendrá lugar en el auditorio Fuxan os Ventos, esta se podrá seguir en directo en Lugo desde las 21:30 horas en un escenario junto al recinto donde el cómico Rafa Durán presentará una gala abierta al público. Para acudir es necesario reservar una entrada en el teléfono 633 24 56 39 en horario de 10:00 a 17:00 horas o en el mail actividades@academiagalegadoaudiovisual.gal.

Además, la gala se retransmitirá desde las 22:00 horas en la TVG. Antes, desde las 19:00 horas, se podrá seguir la alfombra roja en las redes sociales de la Academia y en el canal de Youtube de Kinótico.