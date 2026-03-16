La gallega 'Sirat' no logra el Oscar y se queda a las puertas del mayor premio de Hollywood

La película 'Sirat', dirigida por el cineasta gallego Oliver Laxe, no consiguió finalmente alzarse con el Oscar a mejor película internacional en la última gala de los premios de la Academia de Hollywood.

La producción española partía entre las nominadas de la categoría, pero la estatuilla terminó en manos de otra de las candidatas del año.

La presencia de 'Sirat' en la carrera por los Oscar supuso uno de los momentos más destacados para el cine español en la edición de este año, situando además a un director gallego entre los nombres de la gran industria cinematográfica internacional.

El film llegaba a la ceremonia tras un notable recorrido en festivales y con el respaldo de la crítica especializada.

Además de optar al premio a mejor película internacional, la producción también estaba nominada en la categoría de mejor sonido, un reconocimiento que puso en valor el trabajo técnico del equipo que participó en la película.

Aunque la producción no logró finalmente ninguna estatuilla, su paso por los Oscar consolida la proyección internacional del trabajo de Laxe y refuerza la presencia del cine gallego en uno de los escaparates más importantes del mundo audiovisual.

Óliver Laxe ha contado con respaldo institucional en esta gala, con la presencia tanto de responsables de la Xunta de Galicia como del Gobierno de España.