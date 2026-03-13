Los dos cines que quedan en A Coruña llenan sus salas de Torrente: hasta 17 sesiones al día

Este viernes, 13 de marzo, llegó a los cines de toda España el esperado regreso de una de las sagas más populares del cine español: Torrente. El personaje creado por Santiago Segura vuelve a la gran pantalla doce años después de su última aventura, y lo hace con un estreno que ha generado una enorme expectación entre los fans.

La fecha no es casual. El primer film de la saga, Torrente, el brazo tonto de la ley, también se estrenó un 13 de marzo de 1998. Ahora, casi tres décadas después, en las primeras sesiones de este viernes ya se han podido ver en varios cines del país a los primeros seguidores de la saga acercándose a ver el estreno. Y en A Coruña, no ha sido menos, sobre todo recordando que de esta ciudad es uno de los personajes más icónicos del film: Cañita Brava.

El estreno llega además en un momento particular para los cinéfilos coruñeses. Tras el cierre de Yelmo Cines Los Rosales, actualmente solo quedan dos opciones en la ciudad para ver la película en pantalla grande: Cinesa Marineda City y Cines Cantones.

A pesar de contar con menos salas que hace unos años, ambos complejos han apostado fuerte por el estreno y han decidido cubrir buena parte de su programación con sesiones de Torrente.

Maratón de sesiones en Marineda

En el caso de Cinesa Marineda, la programación destaca por su intensidad durante el fin de semana. Este sábado, segundo día tras el estreno, se han programado hasta 17 sesiones de la película.

Las proyecciones arrancan a las 16:00 horas, primera sesión del día, y continúan de forma casi ininterrumpida hasta la última función a las 23:00 horas.

El domingo tampoco se queda atrás: el cine tiene previstas 15 sesiones del filme, confirmando la fuerte apuesta por el regreso del personaje de Santiago Segura.

Los Cantones también se suma

En el centro de la ciudad, Cines Cantones tampoco ha perdido la oportunidad de llenar varias de sus salas con el estreno.

Tanto este viernes como el sábado cuentan con siete sesiones programadas, distribuidas entre las 16:00 y las 22:45 horas. Para el domingo, la cifra baja ligeramente, aunque el cine seguirá manteniendo una programación destacada para la película.

El regreso de un personaje icónico

El nuevo filme recupera al policía más casposo y políticamente incorrecto del cine español, esta vez en una trama en la que el personaje se presenta como presidente, en una historia cargada de parodia política y referencias a la extrema derecha, manteniendo el tono irreverente que siempre ha caracterizado a la saga.